علاج ترهُّل الوجه في سن الأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 04:37 مساءً - عند بلوغ سنّ الـ40 تخسر بشرة المرأة مرونتها، ويصيبها الكثير من التغيّرات، وعلى رأسها الترهُّل وظهور التجاعيد؛ حيث يقلّ إنتاج الكولاجين في البشرة، وهي المشكلة التي تزداد بشكل تدريجي بعد سن الأربعين وصولاً إلى أعمار متقدمة تكون فيها التجاعيد شديدة ويصعب إخفاؤها بدون جراحة، ولكن هذا لا يمنعك من الوقوف ضد هذه المشكلة، وذلك من خلال اللجوء إلى طرق عدّة تعمل على مكافحة ترهُّل البشرة والحدّ من ظهور علامات الشيخوخة، فإليكِ أبرز العلاجات.



غسول الوجه والكريمات لمكافحة الترهُّل

غسول الوجه والكريمات لمكافحة الترهُّل



عند بلوغك سن الأربعين، وفور بدء ظهور الترهُّلات، ننصحك بتنظيف البشرة بواسطة المستحضرات التي تحتوي حمض الجليكوليك بشكل خاص؛ إذ يعمل هذا المكوِّن كمقشِّر يخلّص البشرة من الجلد الميّت، وستتمتّعين بإشراقة ونضارة لا مثيل لهما وببشرة مشدودة خالية من الخطوط الرفيعة، أما الكريمات الخاصة بالترطيب فهي مهمة في كلّ مرحلة من العمر، لكن تتضاعف أهميّتها في هذا العمر، فعليكِ أن تختاري الكريمات الغنيّة بحمض الهيالورونيك والأحماض الأمينيّة لتعزيز الكولاجين في البشرة، فهذه العناصر قادرة على امتصاص السوائل لتؤمّن بالتالي المرونة والليونة لبشرتكِ وترطّبها من العمق، وتمنع التجاعيد من الظهور والتكاثر.

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ممارسة الرياضة والأكل الصحي



أظهرت دراسة أمريكيّة أن النساء في عمر الـ40 اللواتي يمارسن الرياضة بانتظام على الأقلّ 3 ساعات في الأسبوع من التمارين المتوسّطة يتمتّعن بتركيبة بشرة مماثلة لبشرة نساء بعمر الـ20، فهي شبيهة بتركيبة البوتوكس، لذا واظبي على ممارسة الرياضة مهما كان عمركِ لتظلّي شابّة، ولا تتخلي عن تغذية البشرة من الداخل بالأطعمة الغنيّة بالأوميغا 3 مثل السردين، والماكريل، والسلمون، كما عليكِ تناول الخضروات الخضراء مثل السبانخ والفاكهة الحمراء مثل الرمان، فهذه المأكولات غنية إمّا بمواد مضادة للأكسدة وإما بالسيليكا أو الفيتامينات التي ترطب البشرة، وهذا ما يجعلها أكثر مرونة وتحارب التجاعيد.

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علاج ترهُّل الوجه بحقن الفيلر

علاج ترهُّل الوجه بحقن الفيلر



تتمُّ معالجة ترهُّل الوجه في سن الأربعين من خلال الفيلر، وهو مادة مالئة تستخدم للتعبئة تحت الجلد بهدف إبراز معالم الجمال وإخفاء كل ما هو متعلق بالتقدم في العمر، حيث التجاعيد الناتجة عن نقص الكولاجين في سن الأربعين، فمن خلال الفيلر تتمُّ تعبئة الفراغات الموجودة تحت الجلد، وبالتالي تختفي التجاعيد، وعادةً ما يتم تحديد كمية الحقن اللازمة للحصول على النتائج المطلوبة بحسب درجة الترهُّلات أو التجاعيد وبحسب ما يراه الطبيب.

ترهُّل الوجه في سن الأربعين هو الترهُّل الذي يخيف النساء؛ بسبب حدوثه بشكل طبيعي نتيجة البدء في التقدم بالعمر، ولكن هناك الكثير من العوامل الأخرى المساعدة على ظهوره، وفيما سبق استعرضنا كلّ الخطوات والنصائح التي عليكِ التقيد بها للتخلّص من هذه المشكلة في عمر الأربعين.

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