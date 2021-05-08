أفضل سيروم فيتامين سي من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 04:37 مساءً - فوائد الفيتامين سي للبشرة غنية عن التعريف، فهو أصبح منذ سنوات إكسير الجمال دون منازع، حيث يجدد خلايا البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، ويساهم في تبييض وتفتيح البشرة ومكافحة علامات التقدم في السن. لذلك، نرصد لك كيفية تحضير سيروم الفيتامين C في المنزل بطرق مختلفة للإفادة من خصائصه في الحفاظ على بشرة مشرقة وشابة.



سيروم الفيتامين C وE

أفضل سيروم فيتامين سي



المكونات

- ملعقة كبيرة من الفيتامين سي.

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

- كبسولة من الفيتامين E.

- ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

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طريقة التحضير والتطبيق

سيروم فيتامين سي لبشرة شابة ومشرقة



اخلطي كلاً من زيت اللوز وفيتاميني Cو E في شكل جيد. ثم أضيفي جل الألوفيرا الى المكونات مع تحريكها جيداً مرة أخرى. بعدها، ضعي المكونات في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق، مع الحرص على الاحتفاظ بها في الثلاجة.

واظبي على استخدام هذا السيروم مرتين في اليوم، صباحاً ومساء، وذلك بعد تنظيف بشرتك وجهك بالغسول الملائم لها.



فوائد

يساعد هذا الفيتامين على إنتاج مادة الهيدروكسي ليزين، التي تعمل على ربط الجزيئات المنتجة للكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة. كما يوحد لون البشرة ويعمل على تفتيحها، ويساهم في ترطيب البشرة وتجديد الخلايا التالفة، نظراً الى احتوائه على العديد من الأحماض الأمينية.

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سيروم فيتامين C والجليسرين

سيروم فيتامين سي لبشرة مشرقة



المكونات

- كبسولة من الفيتامين سي.

- ملعقة كبيرة من الجليسرين.

- ملعقة كبيرة من الماء المقطر

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طريقة التحضير والتطبيق

سيروم فيتامين سي لمكافحة التجاعيد

اخلطي الفيتامين سي مع الماء المقطر، وأضيفي إليهما الجليسرين. حركي المكونات الى أن تمتزج جيداً. ضعي الخليط في زجاجة معقمة داكنة اللون.

واظبي على استخدام هذا السيروم مرتين يومياً بعد تنظيف البشرة، وذلك صباحاً ومساء.



فوائد

يعمل هذا السيروم على إزالة تجاعيد الوجه، والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين، فيعيد الشباب والحيوية الى بشرتك. كذلك يعد فعالاً جداً في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير، وحمايتها أيضاً من الالتهابات والجفاف.

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سيروم فيتامين C وجل الألوفيرا

سيروم الفيتامين سي لتبييض البشرة

المكونات

- كبسولة من الفيتامين سي.

- ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

- كبسولة من الفيتامين E.

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طريقة التحضير والتطبيق

سيروم فيتامين سي لتبييض البشرة



امزجي الفيتامين سي وماء الورد جيداً. من ثم، أضيفي الى المزيج الفيتامين E وجل الألوفيرا. أعيدي تحريك المكونات الى أن تصبح متجانسة. ضعي المزيج في زجاجة داكنة واحتفظي بها في الثلاجة.

استخدمي هذا السيروم مرة يومياً في الصباح، بعد تنظيف البشرة.



فوائد

يعمل هذا السيروم على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو المادة التي تحافظ على مرونة البشرة وتحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة. كذلك، يساعد في إزالة تجاعيد البشرة، والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

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