كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 04:37 مساءً - يُعتبر الشعر الخفيف، من أكثر المشكلات المزعجة التي تُسبب الإزعاج للمرأة. وتتنوع الأساليب لعلاج هذه المشكلة والحصول على شعر كثيف وصحي. كالاعتماد على المواد الطبيعيّة ومنها الليمون؛ نظراً لإحتوائه على معادن وفيتامنيات تُقوّي الشعر وتغذيه وأيضاً تمنع من تساقطه. وفيما يأتي، يُقدم لك، "الخليج 365.نت"، أهم فوائد الليمون للشعر الخفيف، وكيفية استخدامه لتحقيق هذه الغاية.



فوائد الليمون للشعر الخفيف

فوائد الليمون في علاج مشكلة الشعر الخفيف

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الجمالية، حيث يُستخدم للشعر نظراً لغناه بفيتامين ج وحامض الستريك.

يُعالج الليمون الشعر الخفيف حيث يقوّيه ويزيد نموّه وكثافته من خلال تقوية بصيلاته ويمنع تساقطه .

. يمنح الشعر الأشقر اللمعان واللون الذهبي.

يعمل الليمون على إعطاء الشعر نعومة ولمعاناً مُميزاً عند تعرضه لأشعة الشمس.

يُساهم في إصلاح الشعر التالف والجافّ.

يُزيل الأوساخ والأتربة من الشعر الدهني، كما يُناسب الليمون الشعر الجافّ والعاديّ.

يُساعد في زيادة طول الشعر، وعلاج تقصّف وتكسّر الشعر.

يُمكن استخدام الليمون لإبعاد القمل عن فروة الرأس ومن ثم إزالته باستخدام الفرشاة.

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وصفات الليمون لعلاج مشكلة الشَّعر الخفيف

خلطات الليمون لتكثيف الشعر

وصفة الليمون والخل

تحتوي هذه الوصفة على خصائص فعّالة في علاج الشعر الخفيف

يُعَدُّ عصير الليمون مُفيداً للشَّعر؛ وذلك بسبب خصائصه الحِمضيّة. أما الخل فيعالج تساقط الشعر؛ لأنّه يحفز الدورة الدموية لبصيلات الشعر، ويعزز نموها. كما ويحتوي على عناصر غذائية أساسية لتقوية الشعر.

المكونات:

كمية من بذور الليمون المطحونة.

بضع حبات من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضها وتُوزع على فروة الرأس، وتُترك لمدة عشر دقائق. ثم، يُغسل الشعر بالماء الفاتر، وتُستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.



وصفة الليمون وصفار البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية فيتامين بـ 12، مما يُساعد في تكثيف الشعر

يُعتبَر عصير الليمون مُعزِّزاً لنُموِّ الشَّعر؛ وذلك بسبب طبيعته الحِمضيّة. أما صفار البيض فيزيد من كثافة الشعر وسماكته؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من الكبريت، ويزيد من معدل نمو الشعر وكثافته بشكل ملحوظ؛ لغناه بفيتامينB12.

المكونات:

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكونات مع بعضها جيدًا وتوزع على الشعر وتُترك لمدة نصف ساعة ثُم يُغسل الشعر.

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وصفة الليمون وزيت الزيتون

هذه الخلطة مُفيدة في علاج مشكلة تساقط الشعر، وبالتالي تكثيفه

يُنعِّم عصير الليمون مع زيت الزيتون الشعر ويطيله، كما أنَّه يعالج مشكلة تساقط الشعر، ويعيد النضارة إليه وينظفه، ويعطيه الحيوية واللمعان، ويحمي من الإصابة بالصلع.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمون.

كوب من مغليّ الزنجبيل.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزج المكوّنات السابقة معاً في طبق صغير، بعد أن يبرد الزنجبيل. نُدلّك الشعر بالمزيج، وبخاصّة فروة الرأس وجذور الشعر، ونتركه مبلولاً مدّة عشرين دقيقة قبل أن نغسله بالماء والشامبو، ونكرّر التجربة يومياً.



وصفة عصير الليمون وأوراق الكاري وزيت جوز الهند

تُساعد هذه الخلطة في تغذية الشعر والحدّ من تساقطه

يُساهم الليمون في تغذية الشَّعر، ويُعزِّز نُموّه، وتحتوي أوراق الكاري على الأحماض الأمينيّة، والبيتا كاروتين التي تُقوِي بصيلات الشعر، وتمنعُ تساقُطه.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

حفنةٌ من أوراق الكاري.

طريقة التحضير والإستخدام:

نمزجُ المكونات معاً للحصول على عجينة سميكة. ثم، نضعُها على فروة الرأس لمدّة عشرين دقيقة، وبعدها نغسلُ الشَّعر بالماء والشامبو. نُكرِّر الوصفة مرّة أسبوعيّاً.



نصائح للعناية بالشَّعر الخفيف

أهمية العناية بالشعر

يجب استبدال مُنتَجات العناية بالشَّعر من شامبو، وبلسم، واستخدام مُنتَجات تحتوي على مُكوِّنات طبيعيّة.

تجنُّب استخدام مكواة الشَّعر، وذلك بتَرْك الشَّعر ليجفَّ بمفرده دون استخدام الحرارة.

تدليك فروة الرأس بحركات دائريّة؛ وذلك لتنشيط الدورة الدمويّة بأحد الزيوت، مثل: زيت الخردل، أو زيت البيض، أو زيت الجوجوبا.

تناول الأطعمة الغنيّة بالبروتينات، مثل: السمك، والدجاج، ولحم البقر، والفاصولياء السوداء، والبقوليّات، ومُنتَجات الألبان.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص



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