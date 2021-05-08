أفكار ميك اب للعيد 2021.. خفيف وناعم لمظهر جذاب ومناسب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وتستعد الفتيات خلال تلك الأيام إلى تجهيز الملابس التي يرتدينها في العيد، بالإضافة إلى بحثهن عن الميك اب المناسب لخروجات وسهرات العيد مع الأهل والأقارب والأصدقاء، حتى يظهر بشكل جمالي.

وعند وضع الميك اب، تحرص الكثير من الفتيات على وضع الميك اب الطبيعي الذي يظهر بشكل جمالي، دون وضع المزيد منه حتى يصبح المظهر غير مناسب لخروجات وسهرات تلك المناسبة، ونرصد من خلال هذا التقرير أفكار ميك اب للعيد 2021، كالتالي:

أفكار ميك اب للعيد 2021 خفيف

تحرص الكثير من الفتيات على استخدام الميك اب الخفيف على بشرتها، ويعد ذلك من أبرز وأهم أفكار ميك اب للعيد 2021، كالتالي:

- في حالة إذا كانت الفتاة تتمتع ببشرة نقية ومشرقة، فكل ما تحتاج إليه هو أحمر الشفاة بلون النيود المطفي بالإضافة إلى طبقة الماسكارا.

- وفي حالة إذا كانت بشرة الفتاة تعاني من الشوائب وحب الشباب، يمكن استخدام البرايمر لإخفاء العيوب وإعادة إحياء البشرة قبل وضع الميك اب الخفيف، كما يمكن إضافة الكونسيلر باللون البيج لاستكمال اللوك بتفتيح زاوية العين الداخلية.

أفكار ميك اب للعيد 2021 ناعم

يعد الميك اب الناعم أبرز أفكار ميك اب للعيد 2021، ويمكن وضع ميك اب خفيف، كالتالي:

- يعد الميك اب الناعم من أكثر الأنواع المناسبة والملائمة لإطلالة مشرقة في أوقات النهار.

- يمكن استخدام الهايلايتر أو مستحضر الكونتور لنحت الوجه.

- وفي حالة إذا كانت الفتاة تمتلك فكا عريضا يمكنها وضع الفاونديشن تحت منطقة الذقن مع تمديد المستحضر بواسطة الإسفنجة المخصصة لذلك لتعزيز الخدين.

- ويمكن استكمال اللوك بأحمر الشفاة البارز.

أفكار ميك اب للعيد 2021 برسمة عيون قوية

تفضل الكثير من الفتيات استخدام رسمة العيون القوية في أفكار ميك اب للعيد 2021، ويمكن استخدامها كالتالي:

- إذا كانت الفتاة لا تفضل الميك اب الناعم، يمكن لها أن تستخدم القوي برسم العينين بظلال داكنة اللون مستخدمة الأيلينر.

- سفضل أن تستخدم الفتيات ذات البشرة الداكنة الألوان المعدنية، ودرجات الأحمر والبرتقالي والذهبي.

- يمكن أيضاً المزج بين هذه الألوان الثلاث لإطلالة مبهرة في عيد الفطر.

أفكار ميك اب للعيد 2021 باستخدام الرموش الصناعية

في حالة إذا كانت الفتاة تعاني من الإرهق وعدم النوم لساعات كافية ما يجعلها تظهر منتفخة العينين، يمكن لها أن تستخدم الرموش الصناعية الكثيفة أو طبقتين كثيفتين من الماسكرا لإبراز جمال العينين.