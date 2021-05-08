ملابس محجبات 2021 صيفي للعيد.. ارتدي ما يناسبك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ملابس محجبات 2021 صيفي للعيد هكذا ما تبحث عن الفتيات المحجبات خلال هذه الأيام، للبحث عن ملابس جديدة وأنيقة ترتديها لاستقبال عيد الفطر الذي يحل عقب أيام قليلة، وغالبًا ما تحتار كثير من الفتيات في البحث عن هذه الملابس المناسبة لها مع حجابها.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، بعض الأفكار المناسبة لملابس محجبات تناسب عيد الفطر الذي يحل بالتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ملابس محجبات 2021 صيفي للعيد

- يمكن تنسيق بلوزة قصيرة وواسعة، من الشيفون ذو اللون الأبيض وعليها «كاريجان» طويل مصنوع من القماش القطن، ويمكن أيضًا ارتداء بنطلون محجبات واسع ومن الأفضل اختيار اللون الرمادي الداكن أكثر الألوان المناسبة.

- يمكن أيضًا ارتداء فستان طويل ذو أكمام طويلة ومفتوح من الأمام المصنوع من القطن، وأيضًا يمكن اعتماد اللون الأبيض وتنسيف حزام جلد من اللون الجملي الفاتح مع ارتداء بنطلون من الليكرا.

- أيضًا من اللوكات المناسبة للمحجبات إذ ترتدي فيست طويل وواسع، ويتميز بكونه قصير من المام، وعليه بنطلون واسع من الشيفون السميك.

- أو يمكن ارتداء فيست طويل وواسع ذو أكمام طويلة مصنوعة من القطن وعليها نقشات باللون النبيتي في الأزرق، مع تنسيق بنطلون مصنوع من الكتان واسع باللون الأبيض.

- ويمكن اعتماد فستان طويل ذو أكمام طويلة مفتوحة من الجانبين مصنوعة من القماس الشيفون ذو اللون الزيتي وعليه نقشات باللون الأحمر فى البيج والأخضر وعليه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

- يمكن اختيار «تي شيرت» قصير من القطن ذو اللون الأبيض وعليه «كارديجان» طويل، من اللون الرمادى الفاتح وعليهم بنطلون جينز باللون الكحلي الداكن.

- اختيار بلوزة من اللون الكشمير وعليها كارديجان باللون الأسود فى الكشمير وأيضًا اختيار بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

- يمكن أيضًا ارتداء قميص طويل من اللون اللبني في الأبيض وعليه بنطلون ليكرا من اللون الأبيض، من الألوان الصيفية الجميلة.