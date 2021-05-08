سخرية واسعة من حذاء حريمي بـ 23 ألف جنيه ..ومتابعون: «مصنوع من الذهب؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الجزمة بـ 23 ألف جنيه.. ومفاجأة العيد: الشحن 10 جنيهات فقط» منشور لإحدى الماركات الشهيرة الخاصة بصناعة الأحذية تداوله الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أثار جدلا واسعا فيما فجر حالة من السخرية بين المعلقين على الإعلان.

تعليقات كثيرة كتبها متابعو تلك الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها الساخر ومنها ما يعبر عن مدى الاستياء من ثمن الحذاء الحريمي الذي يبلغ قيمته 23 ألف جنيه، الذي يتناقض بكل كبير مع ثمن الشحن للمنازل الذي يبلغ قيمته 10 جنيهات فقط.

مواصفات الحذاء

وعن مواصفات الحذاء الذي يبلغ قيمته 23 ألف جنيه فهو حذاء باللون الجولدن، مرصع بعدد من قطع الكريستال في نهايته، يحتوي على كعب عال يتراوح طوله بين 15 و 20 سم، يتم ارتداء مثل تلك الأحذية مع الملابس السوارية لحضور إحدى السهرات أو حفلات الزفاف.

أبرز تلك التعليقات الساخرة كانت عن قيمة الشحن للمنازل، مشيرين إلى أن ذلك هو ما يمنعهم عن شراء ذلك الحذاء «للأسف مش هنعرف نشتريه عشان مش معانا تمن الشحن.. كنت بفكر أجيبه بس بعد الـ 10 جنيه دي بفكر أتراجع».

«كنت مستعده اشتريه بس للأسف مبعرفش أمشي فيه»، عبارة كتبها حساب باسم آيه حمادة، استكملت به تلك التعليقات الساخرة من ثمن هذا الحذاء الذي وصفه البعض الآخر برقم مبالغ فيه، «ده استفزاز للناس المحتاجة».

وعلق حساب باسم «محمد وهدان»، قائلا «هو إزاي الرقم ده تمن جزمة.. ده تمنها يجهز شقة بحالها».