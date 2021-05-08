طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات.. اتعلميها خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات من الوصفات الشهيرة التي تبحث عنها الأمهات خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك 2021، المرتبط بصناعة الكحك والبسكوت وأنواع مختلفة من البيتيفور اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثيرون وخاصة الأطفال، ويمكنك تحضير البيتيفور مثل ما يباع في المحلات.

وعرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل البيتيفور من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات

3 أكواب ونصف دقيق

1 1/4 كوب زبدة لينة (250 جم)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 بيضة

فانيليا

3/4 كوب سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة حليب

2 ملعقة كبيرة كاكاو + 2 ملعقة كبيرة حليب (اخت)

مربى وشوكولاتة ذائبة للحشو

فارماسيل وشوكولاتة مذابة للزينة

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات

تخلط الزبدة في العجان

يضاف السكر والبيضة والفانيليا مع استمرار الخلط

يضاف الدقيق والبيكنج بودر مع استمرار الخلط

يضاف اللبن ويقلب كل الخليط

يقلب الكاكاو مع اللبن ويضاف لجزء من خليط البيتي فور

يشكل في صينية ويوضع في الفرن حتى تمام النضج

يترك ليبرد ويهدأ يزين ويقدم

البيتيفور من طريقة نجلاء الشرشابي

بينما عرضت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البيتيفور، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة.

مقادير عمل بيتي فور

½ كيلو زبدة

3 كوب دقيق

4 بياض بيضة

3 باكو فانيليا

كوب إلا ربع سكر بودرة

¼ كوب كاكاو

لون طعام أحمر وأصفر

روح فراولة وأناناس

طريقة عمل البيتيفور

تخلط الزبدة في العجان جيدا

يضاف السكر البودرة ويقلب كل الخليط

يضاف بياض البيض والفانيليا ويقلب كل الخليط

يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط

يضاف لجزء من العجينة الكاكاو ويقلب الخليط

يشكل البيتي فور بالفانيليا والشوكولاتة في كيس الحلواني في صينية

توضع في الفرن حتى النضج

يمكن إضافة الألوان وروح الفراولة أو الأناناس حسب الرغبة