عروس هندية تلغي زفافها على خطيبها.. «فشل في جدول الضرب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غريبة تناولها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أقبلت عروس هندية في ولاية أوتار براديش الهندية على إلغاء زفافها، بعد أن فشل العريس في إختبار قامت العروس بإعداده له في جدول الضرب.

وتشككت العروس الهندية في مستوى خطيبها التعليمي قبل إتمام الزفاف، ما جعلها تلجأ إلى إعداد اختبار للعريس في جدول الضرب حتى تقبل إتمام الزواج، ثم قامت باختباره علنا أمام الدمعوين لحضور حفل الزفاف، إذ وقعت تلك الحادثة منذ يومين، وعند تبادل الاكاليل قامت العروس باختبار العريس في جدول الضرب، وبالرغم من أن الاختبار كان سهل، إلى أن الزوج المستقبلي فشل في ذلك الاختبار، وفق «الإمارات اليوم».

العريس يفشل في الاختبار

وعقب فشل العريس في الاختبار الذي أعدته العروس للعريس قبل إتمام الزفاف، قررت العروس رفض ذلك الزواج بعد أن كان على وشك الاكتمال بارتداء الأكاليل، ثم غادرت العروس حفل زفافها على الفور.

وبعد أعلان العروس نيتها في إنهاء الزفاف، حاول الأصدقاء وأفراد العائلة إقناع العروس بالعدول عن رأيها، لكنها شددت على أنها لا تستطيع الزواج بشخص لا يعرف أساسيات الرياضيات.

عائلة العريس خدعت عائلة العروس

وأوضحت ابنة عم العروس أن عائلة العريس أخفت على عائلة العرس حقيقة تعليم العريس، مشيرة إلى أنهم أصابهم الدهشة والذهول من ذلك التصرف غير المسؤول، ما جعل ابنة عمها تتخذ قرارا جريئا بالانسحاب من ذلك الزفاف المزيف المبني على أساس كدبة.

وتدخلت الكثير من الأطراف في المدينة محل الزفاف لإتمام المصالحة بين العائلتين حتى يكتمل الزواج، ولكن لم يكن هناك داعي من كل تلك الجهود حسب الصحف المحلية، لأنها لم تكلل بالنجاح وتم الاتفاق بين العائلتين على إعادة جميع الهدايا والمجوهرات.