الامارات | نيبالي يصل إلى سقف العالم للمرة الـ25 ويحطم رقمه القياسي السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن نيبالي يصل إلى سقف العالم للمرة الـ25 ويحطم رقمه القياسي السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح نيبالي من عرقية الشيربا في تسلق جبل إفرست للمرة الـ25 أمس ليحطم رقمه القياسي بعد أن صعد كجزء من مجموعة كانت أول من وصل إلى القمة منذ أكثر من عام.

وأُغلق أعلى جبل في العالم أمام المتسلقين في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وكانت آخر محاولة ناجحة للوصول للقمة، قبل تسلق أمس بعد إعادة فتح الجبل، في عام 2019.

وقالت مسؤولة السياحة ميرا أشاريا إن كامي ريتا شيربا (51 عاماً) تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 متراً عبر طريق التلال الجنوبية الشرقية التقليدي مع 11 متسلقاً آخرين من عرقية الشيربا.

وأضافت لـ«رويترز» من معسكر القاعدة: «هذا أول نجاح في الموسم».

وكان النيوزيلندي السير إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي من عرقية الشيربا أول من تسلق الجبل الذي يوصف بأنه سقف العالم عبر هذا الطريق، الذي لا يزال الأكثر شعبية، في عام 1953.

وحطم كامي رقمه القياسي البالغ 24 صعوداً والمسجل في عام 2019. وقال آنذاك إنه سيتقاعد بعد صعوده الـ25.

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