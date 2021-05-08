انقص وزنك دون ترك طعامك المفضل.. إليك الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يكون الالتزام بنظام غذائي صارم أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، فيتبع الناس أنظمة غذائية مختلفة وخطط حمية للحفاظ على شكل أجسامهم وتجنب زيادة الدهون، ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا أصبحوا ضعفاء بشكل ملحوظ بدلاً من أن يصبحوا نحيفين.

فكرة الشكل المثالي تعيق باستمرار الصحة الغذائية التي يحتاجها الجسم وتركز بشكل أكبر على الشكل الخارجي للجسم، على الرغم من وجود بعض النصائح التي يمكنك اتباعها والتي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على شخصيتك على الرغم من تناول طعام صحي، دعنا نعرف كيف يمكنك الحفاظ على صحة الجسم دون "اتباع نظام غذائي" والتسبب في ضرر لصحتك، بحسبي ما ذكر موقع onlymyhealth، من خلال الطرق التالية:

كن حذرا

أول شيء هو أن تدرك ما تأكله، فيجب أن تكون المعرفة حول القيمة الغذائية الموجودة في النظام الغذائي معروفة جيدًا لك قبل البدء في تناول أي فاكهة أو خضروات، النكهة مهمة أيضًا ولهذا هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية المتوفرة والتي يمكن أن تكون لذيذة وصحية في نفس الوقت، من خلال التعرف على النظام الغذائي الصحيح، يمكنك التغلب على العقبات اليومية المتمثلة في الالتزام بنظام غذائي معين.

تناول وجبة خالية من الإجهاد

لا تتوتر أثناء تناول طعامك، غالبًا ما يميل الناس إلى تناول الطعام عندما يتعرضون للتوتر أو من أجل ذلك، في الغالب خلال ساعات العمل، تكون الوجبة التي تتناولها مليئة بالتوتر بسبب عبء العمل، هذا يجعل التغذية في وجبتنا أقل فعالية لجسمك، لا تحسب السعرات الحرارية التي تتناولها ولكن احصل على بعض الخيارات الجيدة التي ترضيك أكثر من مجرد جوعك أو جوعك.

خذ أطباق أصغر من الطعام غير الصحي

ليس من الضروري دائمًا ترك طعامنا المفضل حتى نصبح لائقين، يمكن أن يساعد تقليل كمية هذا الطعام أيضًا، خذ أطباق أصغر ستقلل تلقائيًا من كمية المواد الغذائية، فيمكن أن يقلل ذلك من تراكم الكربوهيدرات أو الدهون الزائدة في جسمك، كما أنه من الممكن تنظيم كمية الطعام دون ترك طبقك المفضل.

اشعر بالثقة في جسدك

ما يفتقده الناس في الغالب هو أنهم ينظرون إلى الآخرين للحصول على الشكل المثالي للجسم، هذا يجعل الشخص أكثر وعيًا بهذا الجسد من كونه واثقًا، للحفاظ على جسم صحي، من المهم أن تكون واثقًا بنفسك، وكن واثقًا من جسمك وشكلك، فهذا يساعد على إهمال روتين النظام الغذائي غير المنتظم، والرغبة الشديدة التي تعزز جهاز المناعة لديك.

امضغ جيدا

يقلل مضغ الطعام بشكل صحيح من تناولك للطعام، كما يفيد في الهضم ويحسن التمثيل الغذائي، فعندما تمضغ طعامك بشكل صحيح، فإنه يقلل من تناولك للطعام ويمنحك الشعور بالامتلاء في وقت أبكر من المعتاد، خذ أيضًا أحجام حصص صغيرة تساعد على تنظيم تناول الطعام، حيث أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون بسرعة أكثر عرضة للسمنة من الأشخاص الذين يمضغون طعامهم بشكل صحيح.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

أهم شيء في الطعام هو الجوع المستمر الذي يجعلنا نأكل شيئًا أو غيره، بسبب هذا في معظم الأوقات، نتناول وجبات خفيفة غير صحية في أوقات غريبة، هذا يجعلنا غير صحيين وهو سبب رئيسي للإصابة بالسمنة، تناول الأطعمة الغنية بالألياف تدوم لفترة أطول من المواد الغذائية مما يعني أنك تشعر بالامتلاء لفترة أطول من الوقت.

الألياف اللزجة مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن، تزيد من الامتلاء وتقلل من تناول الطعام، حيث يشكل مادة تشبه الهلام عندما تتلامس مع الماء، هذا يزيد من امتصاص العناصر الغذائية ويبطئ وقت إفراغ المعدة، كما توجد في الأطعمة النباتية مثل الفاصوليا والبراعم والهليون والبرتقال وبذور الكتان.

تعرف على واقع خطط النظام الغذائي

للحفاظ على شكل الجسم وشكله، يحاول الناس في الغالب اتباع نظام غذائي معين، فتتكون خطط النظام الغذائي هذه من أنواع مختلفة من الصيام، أو تناول طعام من أنواع مماثلة، من المهم معرفة الآثار الجانبية أو الفائدة الفعلية للنظام الغذائي، حيث يحتاج جسمنا إلى جميع العناصر الغذائية بكمية معينة للبقاء بصحة جيدة ولكن هناك العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة التي تمنعك من الحصول على بعض العناصر الغذائية التي قد تؤثر لاحقًا على صحتك، ومن ثم فإن معرفة حقيقة خطط النظام الغذائي هذه أمر مهم قبل البدء في اتباع أي منها.

المراقبة الذاتية

قم بإنشاء خطة النظام الغذائي الخاصة بك مع جميع المعلومات وحاول اتباع أفضل خطة مناسبة لك، مراقبة نظامك الغذائي بنفسك أمر بالغ الأهمية لتجنب الضغط المفرط والتوتر، قد يكون تناول الطعام تحت ضغط مستمر أمرًا معذبًا ولن يساعد جسمك، فأنت أفضل من يعرف جسمك، لذلك حاول وضع خطة نظام غذائي تناسب جسمك وتحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية، ومع ذلك، يمكنك الحصول على مساعدة من الأدوات والتطبيقات والتغذية لاستشارة الاختيار الصحيح للنظام الغذائي.

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