تألقي في العيد بأزياء ملوّنة ومنعشة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 01:34 مساءً - اقترب عيد الفطر المبارك، حاملاً معه اللقاءات العائلية والسهرات والمناسبات الجميلة مع الأهل والأصدقاء، الذين لم نجتمع معهم منذ فترة طويلة، لذلك يجب أن تطلّ كل سيدة بمظهر جديد ولوك عصري ومختلف ومواكب للموضة؛ حتى تتألّق خلال هذه الأيام المميّزة مع العيد.

ممتعة ومنعشة

بودابست كولكشن Budapest collection

تبدو صيحات نقشات الصيف المنعشة والممتعة مناسبة جداً؛ لتتألقي بها خلال أوقات عيد الفطر، يمكنكِ الذهاب في نزهة في الهواء الطلق عندما تفكرين في نقش المربّعات الملوّنة في القماش القطني، لذلك من المناسب أن تتبادر هذه الألوان إلى ذهنكِ أولاً بدلاً من الإصدارات النموذجية بالأبيض والأسود أو الأحمر والأبيض، فهناك ألوان غير متوقعة؛ مثل الأصفر والبرتقالي أو الأخضر.

ببهو موهاباترا Bibhu mohapatra

أما النقشات الاستوائية، فتجعلنا نشعر دائماً أننا في عطلة، خاصة إذا كان فستاناً مع نقشات وأنواع من الأزهار منها الكركديه الضخمة، أوراق النخيل، والفواكه الاستوائية على سبيل المثال.

شانيل Chanel

تلجأ السيدات عادة خلال أيام العيد إلى ارتداء ملابس مريحة وألوان منعشة ومفرحة، فالعيد مناسبة للانتعاش وتغيير الروتين؛ لتحقيق الإشراقة في إطلالتها، لذلك لِمَ لا تختارين موضة القماش المنقَّط للملابس الصَيفية أو اعتمادها على تنورة منقَّطة من اللون الأحمر، وقميص منقط من اللون الأبيض؟! فهذا الأمر سيمنحكِ شعوراً صيفياً رائعاً.

اليساندرا ريتش Alessandra rich

إن اختيار موضة الملابس الصيفية المنقّطة لا يلغي أبداً موضة الملابس المخطَّطة، وهو قد تعتمده الكثير من السيدات كواحدة من الإطلالات الجميلة التي تظهر فيها خلال عيد الفطر، عن طريق ارتداء فستان أو تنورة ذات لون أبيض مخطّط باللون الأزرق.

بولمي اوزدمير Bolma oezdemir

الجدير بالذكر أيضاً أن الكثير من السيدات يملن إلى ارتداء الأزياء الرسمية خلال فترة العيد؛ كـ البدلة الرسمية وقميص صيفي أبيض.

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طبقات الورود

كريستيان ديور Christian dior

ظهرت في الفترة الأخيرة موضة الملابس التي تحمل العديد من طبعات الورود الملوّنة، وهي مناسبة بشكل كبير للعيد؛ لأن السيدة تشعر من خلالها بالانتعاش، ولا مانع أبداً من ارتداء بنطلون سادة مع قميص خفيف بورود ملوّنة، لذلك لا بدّ من اختيار الألوان الحيوية مثل الزهري، الفوشي، الأصفر، الأخضر، وأيضاً استخدام اللون الأزرق الفاتح مع الأبيض في إطلالة مميزة لنهارعيد مشرق.

كرومانتيكا Cromantica

يمكنكِ ارتداء الأحزمة المعدنية باللون الذهبي أو الفضي مع التناير أو الفساتين أو العباءات أو حتى البناطيل والجمبسوت، ولِمَ لا تضيفين لمسة من المعدن الذهبي أو الفضي على حذائك؛ لتمنحي إطلالتكِ لمعاناً ورقياً؟ وإذا كنتِ محجبة، ارتدي الحجاب المطبّع بالورد؛ لإطلالة مليئة بالحيوية والانتعاش، وتجنبي العباءة ذات اللون الواحد هذا العيد، وتألقي حيوية في العباءات التي تحوي عدة ألوان أو إكسسوارات ملوّنة.

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