إطلالات شرقية لرمضان من وحي فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مايو 2021 01:34 مساءً - تتميّز إطلالات مدوّنة الموضة وخبيرة التجميل الكويتية فاطمة المؤمن بخياراتها الفخمة. فهي تعشق الإطلالات الأنيقة التي تعكس أسلوب حياتها وشخصيتها، وتختار أزياءها بعناية وتأني.

خلال جولة على حساب فاطمة المؤمن على انستقرام، لفتتنا الإطلالات الشرقية التي اختارتها مؤخراً والتي تناسب خياراتك في شهر رمضان.

جلابية عصرية

الصورة من حساب فاطمة المؤمن على انستقرام

في هذه الإطلالة اختارت فاطمة جلابية بتصميم عصري باللون الأبيض. وقد جاءت مزيّنة بجيبين كبيرين ومطرّزين مع أكمام مطرّزة. وانتعلت معها حذاء باللون الأسود وبتصميم مسطّح وبسيط. هي من الإطلالات التي يمكنك اعتمادها في شهر رمضان المبارك، وبإمكانك أن تنسّقي معها حذاء شبشب أو مول.

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جامبسوت

الصورة من حساب فاطمة المؤمن على انستقرام

اختارت فاطمة أن ترتدي جامبسوت باللون الأبيض مع ياقة مطرّزة، وهو يأتي مرفقاً بعباية باللن نفسه وأكمام واسعة ومطرّزة بخيوط ذهبية. وانتعلت معه حذاء صندل باللون الأبيض وبكعب عالي وحملت حقيبة صغيرة باللون الأخضر الفاتح. هذه الإطلالة تناسب إفطاراتك وزياراتك العائلية.

قفطان عصري

الصورة من حساب فاطمة المؤمن على انستقرام

في هذه الإطلالة لم تختر فاطمة قفطاناً بتصميم تقليدي، إنما ارتدت قفطاناً بقصّة ضيّقة بعض الشيء مع أكمام فضفاضة ومفتوحة، ويأتي مزيّناً بحزام عريض يحدّد منطقة الخصر ويزيد من جمال الزيّ. وقد تركت شعرها منسدلاً لتضفي بعض الحيوية على طلّتها، كما اختارت بعض المجوهرات الناعمة وحقيبة باللون الفضي الميتاليكي.

عباية بأسلوب جديد

الصورة من حساب فاطمة المؤمن على انستقرام

تنوّع فاطمة المؤمن في تنسيق ملابسها، فهي قد تختار القطعة نفسها وترتديها في إطلالات مختلفة. وفي هذه الإطلالة اختارت أن ترتدي العباية مع سروال باللون الأبيض وتوب بيضاء، وبالتالي استطاعت أن تُدخل إلى إطلالتها العصرية بعض اللمسات الشرقية الدافئة. واختارت مع أزيائها حقيبة مصنوعة من البلاكسي بتصميم بسيط.

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