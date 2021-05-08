«ربنا نجدني».. منى زكي تكشف عن خطة أحمد حلمي ورامز جلال للإيقاع بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة منى زكي عن سبب عدم ظهورها في برامج المقالب للفنان رامز جلال، وآخرها في موسمه الجاري «رامز عقله طار» الذي يذاع على شاشة قناة «MBC مصر».

وقالت «منى» خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة «راديو 9090»، إن رامز جلال صديق مقرب لها جدًا، لكنها عادة ما تشعر وتكتشف المقلب قبل الإيقاع، مضيفة أن زوجها الفنان أحمد حلمي كثيرًا ما اتفق مع «رامز» للإيقاع بها، لكن في اللحظات الأخيرة يعترف «حلمي» لها بكل شيء «الحمد لله ربنا نجدني».

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

وتشارك الفنانة منى زكي في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل «لعبة نيوتن» وتألقت من خلال تأدية شخصية «هنا» التي جذبت جمهورها، وكشفت أيضًا في ذات اللقاء عن كواليس تصوير المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن إقامتهم لمدة 16 يومًا، وضغط ساعات التصوير حتى أن فريق العمل كان ينام 4 ساعات يوميًا فقط.

وكان من المقرر عرض المسلسل العام الماضي، لكن تم تأجليه لهذا العام، مشددة على أنها احتفظت بنفس مشاعر الشخصية لتستكمل تصوير الدور بعد فترة طويلة.

وشددت منى زكي، على أن طاقم العمل كان يبذل جهدا كبيرا ليخرج أفضل ما لديه، مشيرة إلى أن المسلسل هو نتيجة اجتهاد طاقم العمل، معتبرة أن وجود وقت أمام فريق العمل ساهم في خروج العمل بهذا الشكل المشرف.

ومسلسل «لعبة نيوتن» من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، نور إيهاب، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، آلاء سنان، محمد التاجي، حنان يوسف، شادية عبد الحميد وماجدة منير.