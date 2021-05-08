أحلام تقدم تلاوة خاشعة للقرآن.. ومتابعون: «الله يقوي إيمانك» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام وهي تتلو الآيات القرآنية بصوت خاشع جذب إعجاب متابعيها، وذلك عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ورغم أن الفيديو لم يظهر وجه وملامح أحلام إلا أن صوتها المميز جذب انتباه الجماهير، ووصل نسبة مشاهدة الفيديو لأكثر من 175 ألف مشاهدة.

وانقسمت آراء المتابعين حول فيديو الفنانة أحلام ما بين معجب ومنتقد لها، فكانت من ضمن التعليقات التي تلقتها «صوت يجنن» «حلوة تلاوتك يا أم فهد» «الله يقوي إيمانك» «ترتيل رائع وصوت جميل» «يا بختها أجمل صوت بالقرآن أقشعر جسمي أحبك في الله الأخت الفاضلة أحلام».

وكانت من ضمن التعليقات الأخرى التي تلقتها «يقرأون ولا يطبقون» «العبرة ليست بحفظه لكن بتطبيقه» «عادي بعد رمضان ترجع تاني للمسرح والغناء».

لقاء أحلام وزوجها بعد عام

وقبل فترة قليلة اجتمعت الفنانة أحلام وزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري بعد غياب لمدة عام كاملًا عنها، ووثقت لقائهما عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وظهرت أحلام بأزياء سوداء فضفاضة غير منقوشة، والتي نسقتها مع حجاب قاتم اللون مع حرصها على ارتداء الكمامة، خلال احتضان زوجها وتقبيله، وعلقت قائلة: «آه يا بو محمد الغالي سنة كاملة ما شفتك، نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله».

وتفاعل معها رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو «مشهد رومانسي ومؤثر»، و«خايفة عليكم من الحسد»، و«عيني دمعت من لقائكم.. دايما مع بعض على طول.. وبتمنى ماتبعدوش تاني عن بعض».