هذه العلامة تشير إلى إصابة الرجال فقط بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات وإشارات عديدة تقلق الكثيرين عند ظهورها لدى أحدهم نظرا لأنها تعد مؤشرات على الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، وخصوصا تلك التي تدل على الإصابة بمرض السرطان، ونظرا لكونه من أكثر الأمراض خطورة، يسعى العديد إلى معرفة مؤشرات الإصابة به حتى يستطيع المصاب اكتشاف مرضه مبكرا، ليكون سهل السيطرة عليه.

وهناك إحدى العلامات والمؤشرات التي تظهر عند الرجال فقط والتي قد تشير إلى إصابتهم بمرض السرطان، إذ يقول الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف في إحدى الاحاديث التلفزيونية أن الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال، يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان الجهاز الهضمي، وفق «روسيا اليوم».

وأشار الطبيب أن انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم عند النساء، إذ يكون هناك فقدان في الدم بانتظام لأسباب طبيعية، أي ما يسمى بالدورة الشهرية، مشيرا إلى أن الدورة الشهرية لا توجد لدى الرجال، وبالتالي إذا رأينا رجلا مصابا بفقر الدم بسبب نقص الحديد، يجب أن نفكر على الفور في السبب، إذ أن فقدان الدم لدى الرجال يعني في كل الحالات وجود ضياع للدم من الجهاز الهضمي، وهذا إما قرحة أو وجود أورام".

وأوضح مياسنيكوف، أنه في حالة وجود أي درجة من فقر الدم بسبب نقص الحديد، يجب على الرجال زيارة الطبيب فورا وطلب العون الطبي.

ووجه مياسنيكوف نصيحته للرجال بأنه لا يجوز وجود مستوى غير طبيعي للهيموغلوبين لديكم، إذا كان منخفضا، فلابد أن يتوجه إلى الطبيب لإجراء تنظير المعدة، وتنظير القولون، لافتا إلى أنه لا يجوز الإهمال إذا كان هناك احتمالية الإصابة بالسرطان، والزوائد اللحمية، والقرحة، مشيرا إلى أن فقر الدم يمثل خطورة متساوية بالنسبة للرجال والنساء، لكن مستويات الهيموغلوبين المنخفضة يجب أن تثير القلق.