8 أضرار لتناول الفسيخ والرنجة في العيد.. و7 نصائح لتجنب المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يقتصر تناول الفسيخ والرنجة لدى معظم المصرين خلال شم النسيم فقط، ولكن اعتاد الكثير من الأشخاص على تناوله خلال عيد الفطر، ولكن ماذا يحدث إذا تناولته أول أيام عيد الفطر، هذا ما توضحه الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة لـ"الخليج 365".

- الرنجة والفسيخ يجهدان القلب والكبد، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح.

- مشاكل في المعدة.

- مشاكل في القولون.

- الفسيخ من الأسماك النيئة، لذا فهو يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا.

- التسمم الغذائي.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الحساسية.

- الإضرار بمستوي السكر في الدم.

حددت أخصائية التغذية العلاجية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها إذا تم تناول الفسيخ والرنجة:

1- تناول المزيد من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

2- وضع خل التفاح والليمون على الرنجة والفسيخ قبل تناولهما، وذلك لقتل أي بكتيريا موجودة داخل المعدة بعد تناوله.

3- تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية، مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرفس.

4- تناول النشويات المعقدة، مثل الخبز الأسود.

5- تجنب تناول المشروبات الغازية.

6- تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي الأخضر والكركديه واليانسون، لتنظيف المعدة من السموم والفضلات.

7- تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.