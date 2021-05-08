جمال عبدالناصر يكشف حقيقة علاقة مسلسل الطاووس بقضية الفيرمونت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يقدم الفنان جمال عبدالناصر، دور المستشار حسام شرف الدين، خلال مسلسل الطاووس الذي يعرض في السباق الدرامي الحالي في شهر رمضان، والذي تبدأ أحداثه بجريمة اغتصاب، بالتزامن مع حفل زفاف «كريم» ابن المستشار الذي يؤدي دوره الفنان محمد عادل، بحضور أصدقائه مغتصبي «أمنية» التي تؤديها الفنانة سهر الصايغ، بعد وضع مادة مخدرة لها في مشروب العصير.

وربط البعض بين أحداث مسلسل الطاووس وقضية الفيرمونت التي جرت تفاصيلها في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة عام 2014، عندما تناوب سبعة شبان ينتمون إلى أسر ذات نفوذ اجتماعي على اغتصاب فتاة أثناء حفل بالفندق بعد أن وضعوا لها مادة مخدرة في مشروب عصير بحسب تحقيقات.

وعن علاقة أحداث مسلسل الطاووس بقضية فيرمونت الشهير، قال الفنان جمال عبدالناصر، إن المجتمع أصبح يواجه الكثير من ظواهر التحرش والاغتصاب خلال السنوات الأخيرة، وهي ظواهر منتشرة بشكل كبير، وقد تناولت السوشيال ميديا الكثير من القضايا والمواقف في هذا الشأن وهي قضايا مهمة وتحدث في المجتمع ومن الضروري مناقشتها من خلال عمل فني يتناول رسائل هامة ليس فقط يحافظ النساء على أنفسهن لكن هناك رسائل أيضًا للأسر ليهتموا بتربية أبنائهم تربية سليمة.

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ «هن»: «هناك عادات وتقاليد كثيرة دخيلة تشكل عبئا على الأسر في التربية سببتها تطورات التكنولوجيا وليس فقط موضوع الاغتصاب خلال أحداث المسلسل، يجب النظر إليها ومعالجتها، لكن الرسالة الأهم هي أن الفتاة التي تتعرض للاغتصاب أو التحرش، عليها أن لا تستسلم وتبحث عن حقها بالقانون.

وتابع: «أما رسالة المستشار المستشار حسام شرف الدين في المسلسل فهي العدل، وأن كل شخص أذنب سينال جزاءه وهذا مثال على رجل يملك العقل والعلم سواء من خلال عمله كقاض في محكمة اقتصادية، أو كرجل دارس لعلم الاقتصاد، فهذه التركيبة خاصة جدًا، إنه رجل عقلاني ويزن الأمور جيدًا ورغم صداقة ابنه بالشباب الذين ارتكبوا جريمة الاغتصاب في المسلسل إلا أنه اعترض ولم يتقبل هذا الخطأ وهذا هو الفارق ونتيجة التربية السليمة والعكس.

ونفى «عبدالناصر» وجود علاقة لمسلسل الطاووس بقضية فيرمونت الشهيرة مؤكدًا: قضايا الاغتصاب في الغالب سواء في مجتمعنا أو مجتمعات أخرى تتشابه في تفاصيلها مع اختلاف وقائع الأحداث ما بين مغتصب أو أكثر أو احتياج أسرهم للتحايل على القانون، وما يتناوله الطاووس قضية عامة وليست خاصة والشخصيات المطروحة مثل شخصية المستشار حسام شرف الدين وابنه كريم الذي توفى في حادثة لم تكن موجودة في قضية الفيرمونت.