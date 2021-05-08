بعد تحول مشاعر زوج تارا عماد للكره في «ضد الكسر».. 7 أشياء تجعل الرجل ينفر من زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار شهر رمضان الكريم، تصدر عدد من مسلسلات الدراما الرمضانية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تناولت الكثير من القضايا التي يهتم بها المجتمع، ومنها القضايا الأسرية والزوجية، وكان أبرز الأعمال التي تطرقت لهذه الأمور الحياتية مسلسل «ضد الكسر».

وخلال أحداث المسلسل، أثارت علاقة الفنانة تارا عماد بزوجها الكثير من الجدل، بعد أن تزوجت من خطيبها ثم اكتشفت أنها حامل من حبيبها القديم، وعقب اكتشاف زوجها لذلك تحول حبه لها لكره شديد، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز الأشياء التي تجعل حب الزوج لزوجته يتحول لكره، وفق خبير العلاقات الزوجية الدكتور محمد هاني.

متي يتحول حب الرجل لكره؟

قال الدكتور محمد هاني، خبير العلاقات الزوجية، خلال حديثه لـ«هن»، إن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل مشاعر الزوج تتحول من حب إلى كره شديد، وتتمثل تلك الأسباب في:

- يكره الزوج الزوجة النكدية دائمة التحليل والتدقيق والتفصيل، تلك التي تحرص على استخدام صيغة الأمر عند التحدث مع زوجها، في الوقت الذي يحب فيه أن يتعامل بنوع من الهدوء والبساطة.

- يكره الراجل المرأة التي تتحدث في موضوعات مختلفة في أوقات غير مناسبة، مثل توقيت عودته من العمل متعبًا ومنهكًا، كما أنه يحب تلك التي تعطيه مساحة من الخصوصية ليرافق أصدقاءه دون قيود عليه أو إلقاء اللوم عليه.

- تتحول مشاعر الرجل تجاه زوجته عندما يشعر بأنها لا تتفهم طبيعة عمله، وأنه يتعامل مع زميلاته الفتيات.

- يكره الرحل المرأة التي تحرص دائما على التقليل منه أمام أهله، أو تلك التي يعلو صوتها عليه أمام الآخرون، أو تللك التي تعطي انطباع أمامهم بأن هي صاحبة القرار.

- تتحول مشاعر الرجل تجاه زوجته في حالة حديثها عن أسرار المنزل أمام أي من الآخرين، وبشكل خاص إذا كانت والدتها.

- تتحول مشاعر الرجل تجاه زوجته في حال شعوره بأن والدتها هي المسيطرة عليها وعلى حياتها وحياة زوجها.

- يكره الرجل المرأة المهملة في ذاتها وبيتها وأولادها.