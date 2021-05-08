نصائح لمرضى القلب والسكري قبل تناول "كحك العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد فطر المبارك، ويعتبر كحك العيد من أهم طقوسه، وذلك نظرا لمذاقه المميز.

وعلى مرضى القلب والسكري اتباع بعض النصائح المهمة قبل تناول الكحك والبسكويت، حتى لا تحدث مضاعفات صحية

الدكتورة ريم أبو شادي أخصائية التغذية العلاجية تقول لـ"الخليج 365"، إن الكحك والبسكويت مصنوعين من الدقيق والسمن والسكر الذي يتم إضافته، لذا يجب على مرضى القلب والسكري توخي الحذر قبل التناول.

وتابعت أنه من الأفضل لمرضى القلب تناول قطعة كحك وقطعة بسكويت كحد أقصى في اليوم، وبالنسبة لمرضى الضغط تناول قطعة من الكحك والبسكويت لا يسبب لهم أي أضرار.

وحددت أخصائية التغذية الأضرار التي تحدث لمرضى القلب إذا أفرطوا في تناول الكحك والبسكويت:

-تراكم الدهون.

-تصلب الشرايين.

-ارتفاع الكوليسترول.

-ارتفاع ضغط الدم.

-حدوث الجلطات.

وجهت استشاري التغذية مجموعة من النصائح لمرضى السكري قبل تناول كحك العيد:

يجب على مرضى السكري تجنب تناول أي سكريات أثناء تناول الكحك والبسكويت، مثل الفاكهة أو العصائر.

يجب التأكد من ضبط نسبة السكر قبل التناول.

من الضروري تناول أدوية السكري قبل التناول.

من الضروري الابتعاد وتجنب الإكثار من التناول.