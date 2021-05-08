طريقة عمل كحك العيد في البيت بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، ومن أبرز مظاهرت الكحك والبسكويت.

وتفضل الكثير من ربات البيوت إعداده في المنزل، ولهذا نقدم لكم طريقته بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كحك ناعم

كيلو دقيق

3 كوب سمنة

سمسم

سكر بودر

ذرة ملح

ثلاثة أرباع كوب لبن دافىء

ملعقة كبيرة خميرة فوريه

ملعقة كبيرة رائحة كحك

عين جمل

ملبن

سكر بودره

طريقة تحضير كحك ناعم

إخلطى الدقيق مع الملح والسكر البوردة والخميرة ورائحة الكحك.

سيحى السمن وأضيفيه للدقيق مع اللبن والماء، ثم قلبي المكونات جيدا.

* قطعى العجينة لشكل كرات وإنقشيها.

* إحشى بعض الكحك بقطع من الملبن أو عين الجمل حسب رغبتك.

* رصيه فى صوانى، ثم إتركيه لمدة ساعة ليتخمر.

* إدخليه الفرن حتى ينضج وبعد أن يبرد رشيه بالسكر البودرة وقدميه.