ظهور أول مراسلة صحفية منتقبة بالتلفزيون السعودي.. ومغردون: احترام للحريات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الصحفية السعودية لطيفة العويض، على شاشة قناة الإخبارية التابع للتلفزيون السعودي الحكومي مساء أمس الجمعة، مرتدية النقاب، لتصبح بذلك أول مراسلة تظهر بنقابها في تلفزيون سعودي رسمي.

وبثت القناة الرسمية التي تهتم بالأخبار العالمية العربية والمحلية، تقريراً أعدته المراسلة المنتقبة لطيفة العويض، عن أحد الأسواق في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وظهرت المراسلة الشابة في نهاية التقرير بنقابها على غير المألوف.

ويعد ظهور «العويضي» هو الأول من نوعه وبذلك تكون أول مراسلة صحفية منتقبة بعدما كانت الصحفية تكتفي بالتعليق الصوتي في التقارير المصورة المذاعة عبر القناة الحكومية دون أن تظهر وجهها منذ التحقت بالمحطة في بداية العام الجاري.

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ومن جانبه كشف مدير مكتب قناة الإخبارية السعودية في المنطقة الشرقية، خالد الجناحي، أن الصحفية حازت بالموافقة على ارتداء النقاب أثناء التغطية، مضيفا عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: «مدير عام القناة فارس حزام وافق على ظهور مراسلة منقبة صوتاً وصورة على الشاشة»

وأشادت بعض النساء من خارج وداخل الوسط الصحفي، بظهور لطيفة العويض، حيث انهالت التهاني على أول مراسلة صحفية منتقبة وبقرار مدير القناة، معتبرين أن الخطوة تعزز الخيارات الشخصية لهن بحيث لا تؤثر أماكن العمل على ما يقررن ارتدائه من ملابس.

وأشادت الصحفية السعودية المنتقبة أيضًا منال الدوسري، بقرار رئيس القناة الإخبارية السعودية بالسماح لزميلتها المنتقبة في الظهور بالصوت والصورة، بعد أن كانت تظهر بصوتها فقط خلال الشهور الماضية قائلة: «وأخيرا شفنا هالمشهد ..الله يوفق كل المراسلات والإعلاميات المنقبات، طالبنا كثيرا حتى أصابنا اليأس ولكن اللهم لك الحمد علي كل حال ويارب نشوف أنفسنا في تقديم البرامج بكل أنواعها نحن قادرات ومتمكنات ولكن تنقصنا الفرصة فقط #اعطوا_الإعلاميات_المنقبات_الفرصة».

وعلقت المدونة والأكاديمية السعودية عائشة عادل: «جميل جدا وتوجه رائع نحو احترام الحريات وياليت القنوات الفضائية تعمل به».