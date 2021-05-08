مصدر بمسلسل الطاووس يكشف حالة سميحة أيوب الصحية بعد ظهور ورم في ذراعها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة سميحة أيوب خلال أحد مشاهد الحلقة 25 من مسلسل الطاووس الذي يشارك في السباق الرمضاني الحالي، وظهر بشكل ملفت وجود تورم على ذراعها الأيسر، وهو ما جعل البعض يتساءل حول الحالة الصحية للاطمئنان على سيدة المسرح العربي التي تشارك في المسلسل مع الفنان جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ.

وكشف مصدر من أسرة مسلسل الطاووس، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب قائلًا: «إنه مجرد انتفاخ في أحد ذراعيها نتيجة المجهود الذي بذل خلال تصوير المسلسل أدى إلى إلتهاب تطور إلى تورم وهي الآن في مرحلة العلاج».

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «هن»: «الفنانة سميحة أيوب في صحة جيدة وكما يراها الجمهور تمامًا في دور ماتيلدا السيدة المسيحية الذي ظهرت خلاله بقلبها الكبير الذي يشبه شخصيتها الحقيقية، فهي أيضًا تجمعنا حولها كما تحتضن أمنية وغيرها من الأشخاص خلال أحداث المسلسل».

وتشارك الفنانة سميحة أيوب في مسلسل الطاووس بدور الست ماتيلدا جارة المحام كمال الأسطول، الذي يؤدي دوره الفنان جمال سليمان، حيث حقق المسلسل تفاعلا جماهيريا كبيرا في مصر والوطن العربي، وقارن البعض بين أحداث حقيقية وأخرى بالمسلسل، مغلفة بثوب جريمة الاغتصاب التي تواجهها إحدى الفتيات، ولم تستطع أن تتذكر شيئا لتحكيه أمام النيابة بعد تناولها العصير الذي وضع فيه نوع معين من مواد التخدير، الأمر الذي جعل قضيتها ضعيفة؛ إذ حيث يتولى الدفاع عنها المحام كمال الأسطول «الفنان جمال سليمان»

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وتدور أحداث «مسلسل الطاووس» الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي حول قضية أمنية «الفنانة سهر الصايغ» وهي الفتاة الفقيرة التي تعرضت لجريمة اغتصاب من قبل 3 شباب من عائلات ذات نفوذ كبير، بعد أن وضع أحدهم لها مخدرا ووثقوا الجريمة بفيديو بعد أن فقدت الذاكرة والوعي معًا.