توقعات الأبراج اليوم 8-5-2021: نصيحة لـ العذراء و مفاجأة لـ الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope".

برج الحمل

تؤثر عليك الاعتبارات المالية، يمكن أن تؤخر بدء مشروع جديد تريد أن تبدأ به منذ فترة طويلة.

برج الثور

قد تجد نفسك أيضا أكثر اهتماما بالفنون، وخاصة التي تأتي من الثقافات الأخرى.

برج الجوزاء

يشعر أحد أفراد عائلتك بالإحباط، تميل إلى إعطائه فرصة أكبر لتبادل الحديث.

برج السرطان

أفكار الحب والرومانسية تسيطر على تفكيرك وتمنعك من أداء عملك بشكل فعال.

برج الأسد

اليوم سعيد بالنسبة لك تهتم بمشاعر وأفكار الآخرين وتشعر بالراحة، وتحتاج لممارسة التمارين الرياضية.

برج العذراء

تحاول أفراد عائلتك مساندتك ماديا، ولكن عليك أن تتطور بالشكل الإيجابي في مجال عملك حتى تحصل على قدر مالي كافي.

برج الميزان

الاهتمام بعلاقتك العاطفية أكثر من ذلك، ستقابل حبيب قديم لك، فكن مستعدا.

برج العقرب

عليك الاهتمام بنظامك الغذائي، وبمارسة الرياضة يوميا، للحفاظ على صحتك.

برج القوس

ستحصل على سفر قريبا برفقة أصدقائك المقربين، أما عن الحالة العاطفية عليك التقرب بشريك حياتك، والاستماع له.

برج الجدي

فرصة جديدة لزيادة دخلك، والحصول على هدية غير متوقعة ستغير مزاجك للأحسن.

برج الدلو

ثقتك بنفسك يمكن أن تكون في أدنى مستوياتها اليوم، وتطاردك أخطاء من الماضي بعد أن تمكنت من التغلب عليها.

برج الحوت

حاول الاستمتاع بيومك، من خلال زيارة أقاربك، أو الخروج مع أصدقائك المفضليين، لا تفكر في الماضي.