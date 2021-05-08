حقيقة ظهور علامات الحمل على ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «اللي مالوش كبير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد مجددًا الحديث عن حمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك عقب انتشار صور حفل زفافها في إطار إحدى حلقات مسلسلها الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي يعرض خلال المارثون الرمضاني الحالي، والتي تقوم ببطولته أمام زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعقب عرض حلقة زفاف ياسمين عبدالعزيز «غزل» على أحمد العوضي «الخديوي»، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر انتفاخ بطن الفنانة، خلال أحد المقاطع المصورة وهي ترقص في إطار التصوير.

وعلى الفورانتشرت الصورة بشكل كبير، متسائلين عن حقيقة حملها، خاصة وأنها كانت أعلنت الزواج من الأخير في رمضان الماضي، وباتت الشائعات تلاحقهما كثيرًا حول الحمل، الذي لم تنفِه الفنانة أو تؤكده.

حقيقة الصورة المتداولة

وبالبحث عن صور حفل زفاف المسلسل، وُجد أن الفنانة ظهرت بمظهرها الرشيق والمعتاد، وأن الصورة المتداولة ربما تكون «فوتوشوب» من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن علامات الحمل التي ظهرت عليها في الصورة المتداولة، لم تظهر في الصور الأخرى على الإطلاق.

تفاصيل زواج ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وأعلن الثنائي زواجهما في شهر رمضان الماضي، وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها وقفت بجانبه معنويًا، وكان لها دور كبير في نجاحه في دور هشام عشماوي، الذي جسده في مسلسل الاختيار، والذي عرض على شاشة «أون» ضمن السباق الرمضاني خلال العام الماضي.

وأضاف «العوضي»، خلال حوار سابق في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري: «كان هذا أنسب وقت يجري فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا».

وأوضح «العوضي» أن بداية علاقته بياسمين عبدالعزيز، كانت وقت تصوير مسلسل لآخر نفس، عام 2017، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يعرفها، قائلا: «أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها، هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي، وهي النجمة الأهم في مصر، وهي النجمة الوحيدة اللي بتعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات».