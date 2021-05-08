الامارات | 5 نصائح للراحة في العمل.. والتخلص من القلق

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للراحة في العمل.. والتخلص من القلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تؤثر فترة القلق والتساؤل وانتشار الشكوك حول المستقبل التي بتنا نعيشها بشكل يومي بسب انتشار فيروس كورونا المستجد في نفسياتنا، فتتسبب في مضاعفة توترنا وإحساسنا بعدم الراحة في العمل، ما يؤثر سلباً على حياتنا المهنية وآدائنا الوظيفي، وحتى حماستنا اليومية في بيئة العمل، لذا ينصح خبراء الصحة النفسية باتباع بعض الخطوات الناجعة للتخلص من القلق والمضي قدماً في تجاوز هذه الفترة العصيبة التي نمر بها بطريقة أكثر إيجابية:

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