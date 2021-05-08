الامارات | بركان سينابونغ الإندونيسي يثور لـ 6 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن بركان سينابونغ الإندونيسي يثور لـ 6 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثار بركان جبل سينابونغ الإندونيسي في مقاطعة سومطرة الشمالية، أمس، ما أدى إلى تصاعد رماد بركاني كثيف إلى ارتفاع 2800 متر في السماء، حسبما ذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية.

وأضافت الوكالة أن الثوران استمر أكثر من ست دقائق، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وأضافت أنه يجب على السكان البقاء خارج منطقة الحظر التي تراوح مسافتها بين أربعة وخمسة كيلومترات من قمة الجبل.

ويثور جبل سينابونغ بشكل متقطع منذ سنوات، ففي عام 2016، لقي تسعة قرويين حتفهم، بعد أن أطلق البركان الغازات الحارقة والمواد البركانية في ما يعرف باسم تدفق الحمم البركانية. ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم بعدد 127 بركاناً.

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