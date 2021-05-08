الامارات | «نجم المجالس» يحتفي بالفائزين

شكرا لقرائتكم خبر عن «نجم المجالس» يحتفي بالفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الليلة قبل الماضية، بقصر الثقافة، الفائزين ببرنامج المنافسات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس» الذي بُث على إذاعة الشارقة.

ونالت جائزة المركز الأول عائلة حميد الحمادي، من مجلس ضاحية واسط، والبالغ قدرها 60 ألف درهم، فيما حلت في المركز الثاني عائلة حسين كرم إبراهيم، من مجلس ضاحية واسط، وحصدت 40 ألف درهم، أما المركز الثالث فذهب لعائلة شهد فرج عبيد، من مجلس ضاحية الخالدية، وحصلت على 20 ألف درهم، وقدّم البرنامج جوائز للمراكز من الرابع حتى العاشر قدرها 5000 درهم لكل منها.

وشهد البرنامج على مدى 24 حلقة منافسات بين الفرق المشاركة في موسم هذا العام الذي بُثت حلقاته من مسرح قصر الثقافة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى النقل المباشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق مرايا.

ويُعد البرنامج، الذي قدّم حلقاته جمال السميطي ومريم العاجل، من أبرز مسابقات إذاعة الشارقة في الشهر الفضيل، وجاء من إنتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، واستهدف تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، عبر وضعهم في مواقف تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة بعناية، وأتاح الفرصة لأفراد الأسر لإبراز مواهبهم وزرع روح المنافسة بين العائلات بمختلف فئات أفرادها العمريّة.

وتنوعت أسئلة البرنامج بين الموضوعات الثقافية والاجتماعية والوطنية والتراثية والرياضية والعلمية، ما خلق تنافساً، ومنح الجمهور باقة معلومات مع الكثير من التشويق والحماسة والأجواء الاجتماعية الحميمية التي رافقت «نجم المجالس» والعائلات المشاركة فيه.

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