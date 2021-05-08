الامارات | جاستن بيبر يؤجل جولته الموسيقية لأميركا الشمالية للمرة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يؤجل جولته الموسيقية لأميركا الشمالية للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّل نجم البوب الكندي، جاستن بيبر (27 عاماً) جولته الموسيقية المقررة في أميركا الشمالية مرة أخرى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المغني الكندي مواعيد جديدة لجولة «جاستس وورلد تور 2022» (جولة العدالة العالمية 2022) أول من أمس. ومن المقرر أن تبدأ جولته، التي تستمر خمسة أشهر، ويتخللها 52 حفلاً في أميركا وكندا، في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في فبراير 2022.

وكان من المقرر أن يقوم بيبر في بادئ الأمر بجولة عبر الولايات المتحدة وكندا، تحمل اسم «تشانجيزس» (تغييرات) من مايو 2020، لكن ألغيت بسبب الجائحة.

وهذا العام، كان المغني يرغب في أن تنطلق حفلاته الملغاة، في يونيو.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لجولته الموسيقية «كان من المقرر أن تبدأ الجولة هذا الصيف، لكن بسبب قيود (كوفيد-19)، التي تختلف حسب كل ولاية، تم تأجيل الجولة إلى عام 2022».

يذكر أن بيبر أصدر ألبومه الخامس، الذي يحمل اسم «تشانجيزس» (تغييرات) في عام 2020. وفي مارس الماضي، أصدر ألبوم «جاستس» (العدالة).

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