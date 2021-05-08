الامارات | أزمات دراما رمضان مستمرة.. بلاغات رسمية في «ملوك الجدعنة» و«موسى»

شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات دراما رمضان مستمرة.. بلاغات رسمية في «ملوك الجدعنة» و«موسى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت المسلسلات الرمضانية، رغم اقتراب الشهر الفضيل من نهايته، تصارع من أجل البقاء والاستمرار، إذ تواجهها مشكلات من أكثر من جهة، منها تقييمات من جهات رسمية، وبلاغات للنائب العام، وشكاوى لنقابات وجهات مسؤولة ضد بعض الأعمال.

ولم تتوقف المطاردات القانونية ضد بعض الأعمال والمسلسلات، ووصل الأمر أحياناً إلى اللجوء إلى القضاء ومكتب النائب العام، إذ تقدم البعض للنائب العام ببلاغات، وكان مسلسل «ملوك الجدعنة» أحد المسلسلات التي وقعت في مرمى النقد والهجوم، وطاردته بعض الدعاوى القانونية، إذ تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ رسمي للنائب العام ضده، مطالباً بوقفه وإحالة المشكو في حقهم (طاقم المسلسل) إلى المحاكمة، وذلك لقيامهم بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتجميل ارتكاب الجرائم، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن المجتمع المصري.

واعتبر أن المسلسل يصور المجتمع المصري على أنه يعج بالعصابات والبلطجة، ما يثير الفزع بين الناس، ويؤدي إلى دب الرعب في قلوبهم.

مشهد إشكالي

كما كان محمد رمضان على موعد بسبب مسلسل «موسى» مع البلاغات، إذ تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد بطل العمل، بسبب المشهد الذي أثار لغطاً كبيراً، وظهر فيه ممثل يجسد شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وأنه لا يدفع ثمن ما يشتريه، إذ اعتبره البعض ساخراً من الفنان الكبير الراحل.

وبسبب المشهد، اتهم المحامي، سمير صبري، محمد رمضان بالإساءة للراحل. وكذلك تقدم الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر بشكوى ضد الفنان محمد رمضان، لنقابة الفنانين، للسبب نفسه، ورغم تقديم رمضان مشهداً ملحقاً بالمسلسل عقب الأزمة، يؤكد فيه أن الشخص الذي يجسد إسماعيل ياسين هو نصّاب محترف، وينتحل شخصية الفنان الكبير، وربما نجح المشهد في امتصاص الغضب العام، لكن لم يكن سبباً في التنازل عن البلاغات المضادة لرمضان.

تقييم

كان المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إحدى الجهات التي تقدمت بتقييم للأعمال الدرامية، قد كشف في نتائجه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، عن وجود 725 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية، بإجمالي ما يقرب من 15 ساعة من المساحة الزمنية للأعمال، منها 569 مشهد تدخين، بإجمالي ما يقرب من 11 ساعة، بينما بلغت مشاهد التعاطي 165 مشهداً، بإجمالي أربع ساعات، بواقع 25 مسلسلاً خلال هذا العام. كما أشار المرصد إلى أن مسلسلات «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد، و«اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، و«كله بالحب»، بطولة زينة، قد سجلت أعلى مشاهد للتدخين. فيما جاءت مسلسلات «نجيب زاهي زركش»، بطولة يحيى الفخراني، و«ضد الكسر» بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، و«كله بالحب» أيضاً، لتحتل النسبة الأعلى في مشاهد التعاطي، وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية بالأعمال الدرامية.

أما الأعمال التي جاءت خالية من مشاهد تدخين وتعاطي مخدرات في مسلسلات رمضان 2021، فكانت في تقييم المرصد ثمانية مسلسلات، وهى: «الاختيار 2»، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، و«نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، و«كل ما نفترق» بطولة ريهام حجاج، و«خلي بالك من زيزى» بطولة أمينة خليل، و«فارس بلا جواز» بطولة مصطفى قمر، و«ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، و«بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، و«أحسن أب» بطولة علي ربيع.

محضر ضد الرقابة

وصلت مشكلات دراما رمضان 2021 للرقابة المصرية أيضاً، إذ حرر محضر ضدها من أحد المحامين، يتهمها بأنها قصّرت في أداء عملها. وحرّر البلاغ المحامي أيمن محفوظ المحامي ضد الرقابة على المصنفات الفنية بسبب دراما رمضان، خصوصاً مسلسلات: «ملوك الجدعنة»، و«الطاووس»، و«اللي ملوش كبير»، و«لحم غزال».

وقال محفوظ في البلاغ: «إن ما وصلنا إليه يعد مسؤولية الرقابة على المصنفات، التي دورها حماية المجتمع بالرقابة على الأعمال الفنية، طبقاً لنص قانون الرقابة على المصنفات».

وينص القانون على أن «يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية».

بلاغ طالب بوقف مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد.

اتهام محمد رمضان بالإساءة لإسماعيل ياسين.

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مسلسلات فقط جاءت خالية من مشاهد التدخين والتعاطي، وفق المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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