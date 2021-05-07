سيكوباتية ووصولية وتهور.. 5 شخصيات نسائية في مسلسلات زمضان «متبقيش زيهم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حضور نسائي كبير ومميز ومتنوع شهده الموسم الدرامي الرمضاني الجاري 2021 في العديد من الأعمال، حيث أثارت العديد من الأدوار النسائية على الشاشة في الأعمال الرمضانية اهتمام الجمهور من خلال مناقشتها الكثير من القضايا الاجتماعية، والظهور بأشكال متنوعة ومتأرجحة بين الخير والشر، ومركبة نفسيًا، حتى أن بعض الشخصيات تعاني الكثير من المشكلات النفسية، وانتشرت التحذيرات من تصرفاتهن.

وعن الحضور البارز للسيدات في دراما رمضان 2021 علق الدكتور جمال فرويز أخصائي الطب النفسي على أكثر أدوار النساء التي برزت تصرفاتهن وانتهت بكوارث، بسبب العديد من الصفات منها الخداع والأنانية والخيانة والتهور كالتالي:

هنا في لعبة نيوتن

حذر الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي من عدم التفرقة بين الاعتماد الذاتي على النجاح وبين احتياج الأخرين للخروج من المشكلات التي تحتاج إلى المساعدة، سواء من المرأة أو الرجل، حيث ظهرت شخصية «هنا» في مسلسل لعبة نيوتن والتي تؤديها الفنانة منى زكي من أكثر الشخصيات النسائية تأثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الدراما الرمضانية، وأصبحت مثالًا لـ تصرفات النساء المتسرعة والمتهورة التي لا تتسم بالذكاء والحنكة، لذا تؤدي تصرفاتها إلى كوارث بعد أن تنطق جملتها الشهيرة: «أنا هتصرف»، لإثبات أنها قادرة على تحمل المسؤولية.

وتعرضت «هنا» للعديد من المخاطر خلال أحداث المسلسل، رغم تحذيرزوجها لها بعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومطالبتها بالعودة بعد المؤتمر الصحفي، لكنها كانت مصممة على تحملها المسؤولية.

جليلة في نسل الأغراب

ويرى «فرويز» أن شخصية «جليلة» شخصية نفعية وتبحث عن مصلحتها الشخصية حتى لو حدث خلاف بين رجلين بسببها، حيث تظهر شخصية «جليلة» في مسلسل «نسل الأغراب»، والتي تؤديها الفنانة مي عمر، السبب الأول في إشعال الصراع الدائر بين «عساف الغريب»، الذي يؤدي دوره أحمد السقا، و«غفران الغريب»، الذي يجسد شخصيته، لكنها اختارت في النهاية العيش مع «عساف» بعد جلسة بين الطرفين، وبررت اختيارها بأنها تريد الأمان لأبنائها.

غادة في ضل راجل

أما شخصية «غادة» في مسلسل «ضل راجل» التي تؤديها الفنانة الشابة هدى الأتربي، فمن وجهة نظر «فرويز»، هي شخصية سيكوباتية أيضًا وتتسم بالأنانية المفرطة، التي قد توقعها في الكثير من المشكلات، حيث تريد تحقيق أحلامها بأن تكون مذيعة ناجحة، وتحاول استغلال شقيقتها وزوجها بمنتهى التسلق والوصولية خلال أحداث المسلسل.

اقرأ أيضًا...حدث في مسلسل «ضد الكسر».. مبررات الخيانة عند الرجال: مش مهتمة بنفسك ولا بيا

ملك في ضد الكسر

ويرى «فرويز» أن اضطراب الشخصية السيكوباتية هو الذي قاد شخصية «ملك» في مسلسل «ضد الكسر» إلى الغيرة والخداع وارتكاب بعض الموبقات، التي أوصلتها وصل إلى خلط الأنساب بشكل متعمد، حيث ظهرت الشخصية التي تؤدي دورها الفنانة تارا عماد، وهي حامل من شخص آخر بطريقة غير شرعية، وأخفت على زوجها وجود هذه العلاقة غير الشرعية بالاشتراك مع شقيقتها «سلمى» التي تؤديها نيللي كريم، إلى جانب أنها مليئة بالغيرة والحقد تجاه شقيقتها لأسباب تعود إلى الفروقات المادية بينهما.

سلمى في ضد الكسر

وبحسب أخصائي الطب النفسي هناك شخصيات لديها اضطرابات في الشخصية تجعلها تصل بمبرراتها إلى الحد الذي يتسبب في أذى أشخاص آخرين، حفاظًا على وضعهم الاجتماعي والمادي وغيرها، مثل شخصية «سلمى» التي تؤديها الفنانة نيللي كريم في مسلسل «ضد الكسر»، حيث تورطت في تحريض أختها بإخفاء علاقة عاطفية قبل زواجها نتج عنها حمل، وهو السر الذي أخفته حفاظًا على نجاحاتها الشخصية وشهرتها.