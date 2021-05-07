دعاء الأبناء في ليلة القدر.. اللهم زين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

دعاء الأبناء في ليلة القدر ، أمر تداوم عليه الكثير من أمهات المسلمين، لاستغلال الأيام الوترية الأخيرة بشهر رمضان للدعاء لأبنائهم، لعلها تصادف ليلة القدر، وتستجاب أدعيتهن وتتحقق رغباتهن وآمالهن لأبنائهن.

ويرصد «هُن» في السطور التالية أفضل أدعية للأبناء في ليلة القدر.

دعاء الأبناء في ليلة القدر

- اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار، اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشداً.

- اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

دعاء للأبناء للنجاح في الامتحان في ليلة القدر

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

- اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

- اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».