طريقة عمل عجينة الحواوشي.. خميرة وسكر وماء دافئ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحواوشي الإسكندراني، واحد من أكثر الأصناف التي يفضلها الكثيرون، بالمقارنة مع الحواوشي التقليدي، المستخدم فيه الخبز البلدي.

وتعد عجينة الحواوشي الغسكندراني الجزء الأهم في تحضير الوجبة الاسكندرانية الشهيرة، التي يمكن تحضيرها في المنزل في دقائق معدودة، وبمكونات بسيطة، باختلاف الحشو الذي يمكن اختياره بمعرفتك.

وإليكِ طريقة عمل عجينة الحواوشي في المنزل:

طريقة عمل عجينة الحواوشي

مكونات عجينة الحواوشي

كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر.

¼ كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ كيلو بصل مفروم فرمًا ناعمًا.

½ كيلو لحم مفروم.

3 ثمرات فلفل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة، أو بهارات حواوشي.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل عجينة الحواوشي

في بولة صغيرة، قلبي الخميرة والسكر مع¼ كوب من الماء، جيدًا.

يوضع الخليط السابق في مكان دافئ ومظلم لمدة 15 دقيقة.

يعجن في وعاء آخر، الدقيق واللبن البودرة والزيت جيدًا.

ضيفي خليط الخميرة ويعجن مرة أخرى، ثم ضيفي الماء تدريجيًا، حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

يغطى الوعاء بفوطة نظيفة، ثم يوضع في مكان دافئ لمدة 60 دقيقة.

أخلطي اللحم والبصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود والبهارات، في وعاء ويغطى ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

قسمي العجين واللحم إلى كرات.

تفرد كرة من العجين وفوقها كرة من اللحم فوق كرة العجين، ويغطى اللحم بكرة ثانية من العجين، ثم يغلق العجين بالشوكة أو كالضفيرة.

تكرر الخطوات السابقة مع باقي العجين واللحم.

ادهني الوجه بالزبد، ثم يرص في صينية مدهونة بالزيت.

توضع الصينية في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة، حتى يُصبح اللون ذهبيًا.