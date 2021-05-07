ضيفة حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة.. ارتدت فستانا بـ240 مليون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث الكثيرون عن ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة، حيث استطاعت الإعلامية بسمة وهبة، حجز مكان لها بين برامج شهر رمضان، التي تعتمد على جذب انتباه واهتمام الجمهور من خلال الأسئلة الموجهة للضيوف.

ضيف حلقة برنامج العرافة بسمة وهبة اليوم

وتحل اليوم، الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبي، في برنامجها العرافة اليوم.

ومن المقرر أن تتحدث مي عمر، عن زوجها، وأعمالها الفنية، وعلى رأسهم مسلسل «لؤلؤ» الذي عرض قبل الموسم الرمضاني، ومسلسل «نسل الأغراب» الذي يُعرض خلال المارثون الرمضاني الحالي.

جوزي مش بتاع مشاكل

عادةً ما تحاول مي عمر الدفاع عن زوجها، خاصة فيما يتعلق بالعمل الإخراجي، ومشاركته في الكثير من الأعمال التي يتولى إخراجها.

وردت «مي» من قبل على بعض الأقاويل التي تصف زوجها المخرج محمد سامي أنه «بتاع مشاكل»، وذلك خلال استضافتها في برنامج «It’s Show time»، الذى تقدمه الإعلامية مها الصغير.

وقالت «مي»: «أنا جوزي مش بتاع مشاكل بس بيخاف على شغله أوي، هو بيحب كل حاجة تتعمل صح جدا، لما بيحس إن فيه حد بيعمل مجهود في الشغل بياخد دلع فظيع في اللوكيشن».

فستان جريء في مهرجان القاهرة

وأثارت مي عمر، جدلًا واسعًا، في 2019، تحديدًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت وهي مرتدية فستان باللون الأحمر، وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة.

وأثار الفستان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الإعجاب بالفستان وانتقاده.

فستان بـ240 مليون جنيه

وفي ديسمبر 2019، خطفت مي عمر الأنظار وأثارت جدلًا واسعًا بسبب فستان الزفاف الذي ارتدته بعرض الأزياء المائة للمصمم هاني البحيري.

وتميز الفستان بكونه مرصع بالألماسات، والأقمشة المصرية، ذو ذيل عريض وطويل للغاية، مع حمالات رفيعة، وطرحة عريضة، وطويلة لامعة.

وأكّد المصمم العالمي هاني البحيري، أنَّ الفستان الذي ارتدته الفنانة مي عمر في نهاية العرض تكلفته 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه.