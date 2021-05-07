ندى رحمي: تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب قصة الكلب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقادات لاذعة وصلت حد التدخل في حياتها الشخصية وأسرتها متهكمة على أسلوب حياتهم وطريقتهم، كانت تلك وسيلة بعض المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في التنمر على الإعلامية والفنانة ندى رحمي، والتي خرجت باكية تتحدث عنها خلال مقطع فيديو عبر حسابها.

تحدثت «ندى» عن الإساءات والانتقادات التي تعرضت لها، لـ«الوطن»، إذ قالت: «كنت بحلم بكوابيس طول الوقت، خاصة بعد قصة الكلب، والهجوم الذي تعرضت له من قبل الكثيرين من محبي الحيوانات وأعضاء مجموعات الرفق بالحيوان، وقمت بالاعتذار عنه سواء داخل حلقة البرنامج، أو عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي ومعترضتش على اللي اتقال».

تعرضت لتهديدات بالقتل بعد قصة الكلب

وكشفت ندى خلال حديثها لـ«الوطن»، عن تعرضها للهجوم وتهديدات بالقتل، قائلة: «من ساعة حوار الكلب وأنا اتعرضت لتهديدات بالقتل ورسائل واتصالات بالتليفون، وبيتقالي بالنص لازم تترمي في البلكونة زي ما رميتي الكلب وده كان بيخليني معرفش أنام وبقوم على كوابيس».

ندى رحمي: أتابع الاختيار ومكي ساحرني

من ناحية أخرى، تحدثت ندى رحمي، عن متابعتها للدراما الرمضانية لعام 2021، «بتابع القاهرة كابول والاختيار 2، واشتغلت مع كريم عبدالعزيز في الزيبق ومش جديد عليه، ده فنان محترم وجميل ومش مخضوضة، عامل نجاح عظيم، وأحمد مكي ساحرني بالاتجاه الجديد اللي سلكه والبعد عن الكوميديا وقصة الرومانسية والحب بينه وبين عالية، أسماء أبو اليزيد، وبيتر ميمي عامل إخراج محترف».

معلومات عن ندى رحمي

ندى رحمي، ممثلة مصرية شاركت في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وعدد من المسرحيات، كما شاركت في تقديم برنامج التوك شو «نفسنة»، عبر شاشة القاهرة والناس.

وكانت خضعت منذ أشهر لإجراء عملية تكميم المعدة، والتزمت بعدها باتباع نظام غذائي للحفاظ على وزنها، وفاجأت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشرها صورة جديدة، بعد فقدانها للكثير من وزنها، معبرة عن سعادتها البالغة لذلك.