طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع خطوة بـ خطوة في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكوارع تعطي ورق العنب طعما غنيا رائعا، وطواجن ورق العنب بالكوارع من أكثر الطواجن مبيعا في المحلات، وفيما يلي طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع في البيت خطوة بـ خطوة.

المقادير

ربع كيلو ورق عنب مسلوق.

2 كوب أرز مصري.

حزمة شبت.

حزمة كزبرة.

باقة بقدونس.

ملعقة كبيرة نعناع مفروم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة.

ربع كوب زيت زيتون.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

بطاطس مقطعة إلى شرائح.

مقادير الكوارع

كيلو من الكوارع المقطعة.

بصلة مقطعة إلى مكعبات.

كرفس مقطع.

جزرة مقطعة مكعبات.

2 من الحبهان الصحيح.

2 من ورق اللوري.

4 حبات من المستكة.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب عصير الليمون.

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

تغسل الكوارع بشكل جيد جدا ويتم وضعها في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ويتم إزالة الكوارع منها.

توضع الكوارع على قدر على النار به 8 كوب من الماء ويرفع على النار.

يضاف الجزر والكرفس والحبهان، وورق اللاوري والمستكة، وتترك المكونات على النار حتى الغليان.

تترك الكوارع حتى تغلي مع إزالة الريم الذي يظهر أعلى المرقة، ويتم تهدئة الحرارة وتترك حتى النضج وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

تزال الكوارع من المرقة وتترك جانبا لحين تحضير المحشي.

في وعاء يتم وضع الأرز المغسول والمصفي، ويتم إضافة البقدونس والشبت والكزبرة والنعناع.

تضاف القرفة والقرنفل المطحون، والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون مع التقليب.

يضاف البصل المفروم والطماطم المكعبات، وتقلب المكونات جيدا معا حتى تمتزج.

توضع شرائح البطاطس في طاجن الفرن، يحشى ورق العنب ويلف على شكل أصابع صغيرة.

يرص في الطاجن حتى المنتصف وتوضع الكوارع بعد إزالة العظام منها، ويتم تكملة حشو ورق العنب ورصه فوق طبقة الكوارع.

يصب على الطاجن المرقة وعصير الليمون بحيث يغطي محشي ورق العنب تماما.

يوضع الطاجن في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 ويترك لمدة ساعة تقريبا حتى تمام النضج.