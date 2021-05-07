نافست سكارليت جوهانسون في الجمال.. من هي ضيفة «رامز عقله طار» اليوم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل الفنانة السورية نسرين طافش، ضيفة حلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، ضمن سلسلة برامج المقالب التي بدأت قبل أعوام، وتعتمد الحلقة على الفنان حسين عسيري الذي يستقبل الضيف ثم الإعلامية سارة مراد، التي تستدرج الضيف حتى دخوله اللعبة الخطرة، ويجري تصوير البرنامج في المملكة العربية السعودية.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» محطات بارزة في حياة الفنانة نسرين طافش، التي ارتبطت مع الجمهور بمواقف وحكايات مختلفة.

لاحقتها شائعة انفصال بطليق أصالة

قبل فترة، وتحديدًا في وقت انفصال الفنانة أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، انتشرت عدد من الشائعات حول أن نسرين طافش، كانت السبب وراء ذلك بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية بـ«العريان»، وهو الأمر الذي نفاه الطرفان وقتها، كما خرج مصدر مقرب من الفنانة أصالة في تصريح لـ«الوطن» أوضح أن طارق العريان كان ارتبط بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم «أولاد رزق 2»، كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين، وانفصالهما، مشيرًا إلى أن نسرين طافش «بريئة» من تلك الاتهامات.

عمليات تجميل

كما خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لعدد من عمليات التجميل، وهو ما اعترفت به بالفعل لكنها أوضحت أنها خضعت لعمليتي تجميل وهما في الأنف والثانية في شفتيها، وتعرضت «نسرين» لعدد من الانتقادات حول تغير ملامحها.

جائزة أجمل 100 وجه

وفي عام 2017، ترشحت الفنانة نسرين طافش لجائزة «أجمل 100 وجه» في العالم، منافسةً العديد من الفنانات العالميات، أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة «صراع العروش» ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون والممثلة الهندية كاترينا كيف.

مواصفات فتى أحلامها

وفي وقت سابق، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» تحدثت الفنانة نسرين طافش، عن مواصفات فتى أحلامها موضحة أنها تحب الاستايل العربي، وعدد مواصفات فتى أحلامها «مليش في العيون الفاتحة أو الشُقر، ولازم يكون راجل، وبيخاف على بنات الناس كلهم زي ما بيخاف على أمه وأخته وبنت الجيران، لأن الرجولة أخلاق ومعاملة مش كلام وشعارات».

وتابعت «نسرين» عن مواصفات فتى أحلامها أنه لابد أن يكون صادق و«جدع» وناضج: «عارف هو عاوز إيه من الحياة، عشان ناس كتير بيتجوزوا ومش عارفين هم عاوزين إيه، ومُطلع على التنمية الذاتية، لأنه وقتها بيعرف امتى يدلع المرأة ويحتويها ويديها مساحة لحريتها».

اليوجا سر رشاقتها

وتحدثت «نسرين»، عن سر رشاقتها، والتي ترجع إلى حبها لممارسة الرياضة وتناول وجبات غذائية متوازنة، وكان أيضًا ذلك خلال برنامج «السفيرة عزيزة» قائلة إنها تحب ممارسة رياضة اليوجا «هي رياضة حلوة ومهمة ومفيدة للروح وللجسم.. اليوجا بتعودنا على الصبر وفيها حركات صعبة جدًا لأن العضلات كلها بتشتغل في نفس الوقت لأنها بتحرق، وممكن لعبها نص ساعة يخلي الجسم يعرق كتير».

وأوضحت «نسرين»: «فيها حركات حلوة وبتبرمج الدماغ عشان لو اتحطينا في أي موقف فيه صعوبة نواجهه بصبر وتركيز.. وبروح للجيم مرة في الأسبوع ومرة في الأسبوعين، بلعب اسكواش وبهتم بأكلي».