لوك عمرو سعد في «ملوك الجدعنة» يثير الجدل.. ومشاهدون: إرجع زي زمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تحدث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن «لوك» الفنان عمرو سعد الذي يجسد دور سرية في مسلسل «ملوك الجدعنة»، بعد أن أصبح لديه أموالا كثيرة تاركا إقامته في الحارة، واختلفت تعليقات المشاهدين والمتابعين بين الساخرة وغير المؤيدة لهذا المظهر الجديد، ما جعله يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز التعليقات وردود الأفعال على اللوك الخاص بالفنان عمرو سعد، والذي يجسد دور سرية في مسلسل «ملوك الجدعنة»، بعد إثارتها للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول عدد من الجمهور، صورا يظهر بها الفنان عمرو سعد مرتديا بدلة بيضاء دون أن يرتدي أسفلها قميص وكرافتة، فضلا عن ارتداءه سلسلة منسدلة على مقدمة صدره، صابغا شعره باللون الأصفر، ما جعل التعليقات الساخرة تنهال على تلك الصور، ليتمنى من خلالها المتابعين العودة للوك الأول في المسلسل.

«كان مال التيشرت النبيتي»، عبارة ساخرة رددها حساب باسم «سوزان بدر» لتشير من خلالها إلى عدم رضاءها على اللوك الذي ظهر به سرية بعد أن أصبح لديه ثروة كبيرة، لتوحي من خلالها بأن اللوك القديم الذ كان يرتديه في الحارة أفضل منه.

واختلفت التعليقات الساخرة حول ذلك اللوك الذي وصفه كثيرون بـ«لوك السرسجي لما يمسك قرشين»، وقال أحدهم «أهو فضلتو تقولو مبتقلعش السويتشيرت النبيتي يا سريه.. انت مبتستحماش حتى ف الأعياد يا سريه.. اهو بعد م غيرته بتقوله ارجع سريه بتاع زمان ونستحمل سويتشرتك انا مش هغير لوك عمرو ولو علي جثتي اهه»، في إشارة منه إلى أنه اقتدى في ملابسه باللوك الخاص بسرية قبل خروجه من الحارة.