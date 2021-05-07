دعاء ليلة القدر لـ محمد جبريل.. صوت روحاني هادئ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في العشر الأواخر من شهر رمضان، يلجأ المسلمون حول العالم للدعاء، وخاصة في ليلة القدر، التي تأتي آخر رمضان، ويعتبر الشيخ محمد جبريل من أكثر الشيوخ المحببة للمصريين، بأدعيته المميزة التي يقولها دوما في صلاة التراويح، أو التهجد، أو صلاة الفجر، وهو يتميز بصوته الهادئ الذي يجلب السكينة، وبأدعيته التي يرغب الكثيرون في قولها وتحقيقها، سواء خلال الشهر الكريم أو بعده، لما فيها من رجاء من الله سبحانه وتعالى، سواء في سعة المال، أو الرزق، أو العتق من النار.

دعاء ليلة القدر للشيخ محمد جبريل

ومن بين أدعية الشيخ محمد جبريل لليلة القدر، الذي يحب أن يدعو بها الله: «اللهم اجعلنا ممن عبدوا ربهم وسبحوه، وأحبوا الرسول واتبعوه، وسمعوا القرآن ورتلوه، وشهدوا رمضان و صيامه، وقاموا الليل وأحيَوه، وتصدقوا بالمال وطهروه، وطهروا المسجد وعمروها، وعرفوا الحق وناصروه، وحاربوا الشيطان وأبغضوه، يغاثوا الملهوف ويعانوه، وفرحوا بالضيف فأكرموه، ودعوا للخير والبر وجمعوه، وممن رضي عنهُ أمُهُ وأبوهْ، وممن أحبهُ عشيرتهُ وأخوه».

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ويقول أيضا الشيخ محمد جبريل في دعاء ليلة القدر: «اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي، إلَّا أذهبَ اللهُ عزَّ وجلَّ همَّهُ، وأبدلَه مكانَ حَزنِه فرحًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ! يَنبغي لنا أَن نتعلَّمَ هؤلاءِ الكلماتِ؟ قال: أجَلْ، ينبغي لمَن سمِعَهنَّ أن يتَعلمَهنَّ».

ويقول أيضا: «يا أرحم الرَّاحمين… يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء يا سامع الدَّعاء.. ما لنا سواك نرجوه.. ما لنا سواك ندعوه.. نسألك يا ربنا خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد »صلى الله عليه وسلم… ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد »صلى الله عليه وسلم».