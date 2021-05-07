تعرّفي على طرق ارتداء الجلد في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 05:34 مساءً - يتميز الجلد بأنه من القطع الأنيقة والمريحة، التي يُمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية، والمناسبات.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن الجلد يقتصر اعتماده فقط على فصل الشتاء فقط، إلا أن الكثير من الماركات العالمية قدمت الكثير من التصاميم المختلفة لقطع أزياء من الجلد يُمكن اعتمادها في فصل الصيف.

وفي هذا الألبوم؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طرق ارتداء الجلد في الصيف، لإطلالة جذابة ومتميزة.

بلوزة من الجلد من Sportmax

بلوزة من الجلد من Sportmax

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم راقٍ وجذاب يناسب خروجاتكِ المسائية في الصيف، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لبلوزة من الجلد الأسود من ماركة Sportmax، جاءت بتصميم جذاب بدون أكمام، مع تصميم الكشكش على الخصر.

ويُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة الأنيقة، مع بنطلون واسع من الكريب أو الحرير الأسود، وحذاء أسود بدون كعب.

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فستان جلد من Aniye By

فستان من الجلد من Aniye By

إذا كنت تبحثين عن إطلالة مسائية هادئة في موسم الصيف، وترغبين في ارتداء فستان من الجلد، يمكنك الاستعانة بهذا الموديل، لفستان من الجلد الأسود المرن من Aniye By، مُصمم بتوب ذي أكمام قصيرة منفوخة من التول المنفوش، مع تصميم الكشكش على الصدر، وتنورة قصيرة ضيقة.

ويمكنك تنسيق هذا التصميم مع شنطة يد صغيرة الحجم، وحذاء ذي كعب عال يمنحك إطلالة جذابة ومتميزة.

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Jump suit من الجلد من إيزابيل ماران Isabel Marant

جامب سوت من الجلد من إيزابيل ماران Isabel Marant

لتصميم أكثر عصرية بالجلد في فصل الصيف، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب لـJump Suit من ماركة إيزابيل ماران Isabel Maran، وهو مُصمم من الجلد المزين بالخرز اللامع، فيما جاء التوب بتصميم One Shoulder باللون الأسود، مع أكمام منفوخة، وتصميم الكشكش على الصدر، أما البنطلون فجاء بتصميم واسع بجيوب أمامية.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الإطلالة الراقية مع حذاء أو صندل ذي كعب عالٍ، باللون الفضي أو الأسود، مع حقيبة كتف باللون الفضي أو الرمادي.

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تنورة من الجلد من Drome

تنورة من الجلد من Drome

تُعد التنورة الجلد من قطع الأزياء التي تفضل الكثير من الفتيات اقتناءها، نظراً لأناقتها وجاذبيتها، لذا يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق والعصري من ماركة Drome، ويمكنك تنسيقها مع تيشيرت أنيق بأكمام قصيرة، أو بدون أكمام وحذاء بكعب عال.

وجاءت هذه التنورة بتصميم A line قصير، باللون الأحمر، من الجلد اللامع.

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