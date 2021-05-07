للرجل.. أجمل الأزياء لإطلالات العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 05:34 مساءً - لأجواء عيد الفطر الفرحة والمبهجة، يحتاج الرجل لـ إطلالات كاجوال صيفية وأنيقة؛ يتألّق بها في المناسبات النهارية وحتى المسائية، وأخرى تجمع بين الكلاسيكية والكاجوال لزيارات الأقارب في العيد.

إطلالات عصرية وهادئة

هيرميس Hermes



لـ إطلالة كلاسيكية تناسب أوقات الزيارات في العيد، يمكن للرجل اختيار القميص الكلاسيكي المخطّط بالطول باللون الفاتح، مع البنطلون القماش، حزام الخصر البني، والحذاء الكلاسيكي بنفس اللون؛ لإطلالة متكاملة على أحدث خطوط الموضة.

أما لإطلالة حيادية رائجة هذا العام، فيمكنه اختيار السروال الأبيض مع التيشيرت الأبيض، فهذه الإطلالة تليق بأجواء العيد النهارية أو حتى لدى خروجه مع أصدقائه للتنزّه.

لا شكّ أن القميص الكاروهات يعتبر من القطع التي لا غنى عنها في خزانة ملابس كل رجل، يمكنه الاعتماد عليه مع البنطلون الكحلي والحذاء البني الفاتح.

أما البنطلون الأبيض فهو يعتبر من القطع الرائجة في الموضة الرجالية لهذا العيد، يمكن ارتداؤه مع التيشيرت ذي الياقة الكلاسيكية باللون الكحلي.

إيزابيل ماران Isabel Marant

ظهرت خلال الصيف التصاميم الرجالية المريحة والعملية؛ استعداداً للعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى، بالإضافة إلى تصاميم تتمّيز بالألوان المفعمة بالحياة والأمل، كما شاهدنا مفهوماً جديداً للبدل العصرية؛ إذ أصبحت تصاميمها أكثر بساطة وغير مقيّدة بالستايل الرسمي لإطلالة مريحة وعملية أكثر، وهو أمر طبيعي أن يبحث الرجال عن كل ما هو مريح وعملي.

أما الأقمشة العصرية للبدل المريحة، فبرز منها الكاروهات باللون الرمادي، مع الجاكيت القصير والبنطلون ذي القصّة الواسعة، أو البدلة الكتان بمفهوم جديد للبدلة برباط الخصر مع الجاكيت البليزر باللون البيج المخملي.

غريغ لورين Greg Lauren

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التصاميم العصرية

إترو Etro

جاءت التصاميم المخطّطة واحدة من الصيحات التي تمنح الرجل إطلالة شبابية مميزة خلال عطلة العيد، سواء بالموديلات الكاجوال والسيمي كاجوال، مثل البلوفر مع البرمودا باللون الأبيض، أو البلوفر الخفيف المخطّط مع البدلة الكاجوال باللون الأبيض.

الجدير بالذكر أن ألوان الباستيل تمنح إطلالة الرجل الكثير من الحيوية والأمل، لذلك لا بدّ أن يختار منها بدرجاتها الرائعة؛ لتمنحه هذا الإحساس المميّز، مثل البلوفر، كالبنطلون القماشي الواسع مع الجاكيت باللون الأخضر البحري، أو بالبلوفر الصوف الخفيف باللون الأصفر الباهت.

جيورجيو أرماني Giorgio Armani

ولإطلالات محايدة، لِمَ لا يعتمد الرجال على ارتداء غالبية القطع بلون واحد فهي من الصحيات الرائجة بقوة هذا الموسم؟ كإطلالة باللون الأبيض للجاكيت القصير والبنطلون الأبيض وحقيبة سفر بنفس اللون أيضاً على سبيل المثال.

لا شك أن الدرجات النارية مثل الأحمر والبرتقالي الفاقع، سيطرت بقوة على هذا الموسم، والتي يمكن اعتمادها مع البدل الواسعة أو البناطيل القماشية باللون الناري مع القمصان المُثقبة بنفس الدرجة الفاقعة.

بلو ماربل Blue Marble

وأخيراً يكون اللون الأبيض عادة من الدرجات المفضلة لدى الرجال بموسم الصيف والعيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بإطلالة نهارية، وقد شاهدنا هذا الموسم اختيار اللون الأبيض بأكثر من طريقة، مثل اعتماده بإطلالات محايدة بالكامل باختيار الجاكيت البليزر والبنطلون الواسع والتوب باللون الأبيض، أو بإضافة تلك اللمسة للنقوشات المخطّطة على التصاميم باللون الأبيض؛ لتضيف بعض الحيوية والانتعاش للرجل.

كازابلانكا Casablanca

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