«حق الملح».. سيارات فارهة ودهب للتونسيات في رمضان.. ومصريات: على الله حكايتنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة جميلة يتبعها التونسيون خلال شهر رمضان الكريم، تقديرا لربة المنزل، وتعبها طوال رمضان في طهي الإفطار والسحور، هي «حق الملح»، حيث تكرم المرأة في نهاية الشهر على الطهي، وتذوقها لملح الطعام حتى وهي صائمة كي ينعم أفراد أسرتها لوجبة لذيذة ومغذية، ولها طعم رائع، وذلك بحسب إذاعة «تونس إف إم».

ما هو حق الملح في تونس

وتتنوع الهدايا التي تكرم بها المرأة في تونس، نهاية شهر رمضان تطبيقا لعادة «حق الملح»، فقد انتشرت صور مؤخرا لرجل يهدي زوجته سيارة فارهة كتب عليها «حق الملح»، وبداخلها كلمة «حب»، باللغة الإنجليزية تقديرا لها على تعبها طوال شهر رمضان، وسعادة الزوجة جعتلها تنشر صورها مع سيارتها الجديدة التي حصلت عليها نظبر تعب رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بشدة بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وحق الملح لا يشترط أن يكون سيارة، وإنما عادة هو هدية قيمة للأنثى، وليست رمزية، ويمكن أن تكون مشغولات ذهبية، أو أطقم دهب، وحتى خاتم واحد، ويفضل بعض الأزواج إهداء زوجاتهم أموال كثيرة لتشتري ما تحتاجه، وذلك حسب قدرته المادية.

رد فعل المصريات على سيارة حق الملح

على الرغم من أن تلك العادة لا توجد في مصر من الأساس، بل في تونس فقط، إلا أن المصريات غرن من تقدير التونسيات، ورغبن في أن يصبحن مصلهن، وتداولن صور حق الملح على نطاق واسع فيما بنيهن مع تعليقات ساخرة.

فقالت إحدى مستخدمات السوشيال ميديا، «حق الملح في تونس، أما حكاية بصحيح، ده احنا اللي ع الله حكايتنا»، وقالت أخرى، «جايبلها عربية عشان طبخت رمضان واحد، انا كل الرمضانات دي مين هيحاسبلي عليها»، وعلقت ثالثة، «بتعقدونا ليه يا جماعة حرام عليكم، احنا هنا دايقين ملح وسكر على الفاضي ببلاش».