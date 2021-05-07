كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 03:41 مساءً - ترغبين في الحصول على يدين ناعمتين كالحرير وذات لون موحّد، بعيداً عن ارتياد صالونات الخاصّة بالعناية باليدين، أو حتى استخدام الكريمات المرطبة وغيرها من المستحضرات المُكلفة؟! إليك، خلطة زبدة الشيا لتفتيح اليدين ومنحها ملمساً ناعماً حريرياً؛ نظراً لاحتوائها على العديد من المزايا الجمالية.



خلطات زبدة الشيا لتفتيح بشرة اليدين

خلطة زبدة الشيا لتفتيح اليدين وتنعميها

دلّلي بشرة يديك، وامنحيها ملمساً ناعماً من خلال تطبيق خلطة زبدة الشيا التي تُساعد على ترطيبها وتفتيح لونها.



خلطة زبدة الشيا وزيت الزيتون لتفتيح بشرة اليدين وتبييضها

تحتوي زبدة الشيا على خصائص فعّالة تُساعد في تبييض بشرة اليدين

تُساعد زبدة الشيا في تبييض وتفتيح لون البشرة، كما أنّها ترطب البشرة وتخلصها من التشققات والخطوط البيضاء وتنعمها، ويُعتبر زيت الزيتون مصدراً وفيراً لمضادات الأكسدة، ويمكن أن يُعزّز عملية التقشير الطبيعي، وطريقتها كالآتي:

وضع ربع كأس من زبدة الشيا، وربع كأس من زيت الزيتون في وعاء والخلط جيّداً، ثم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة عشر دقائق، وبعدها غسل البشرة جيّداً بالماء.

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خلطة زبدة الشيا والعسل للتخلّص من جفاف بشرة اليدين

تُفيد هذه الخلطة في تبييض بشرة اليدين ومنحها ملمساً ناعماً حريرياً

تُرطب زبدة الشيا البشرة بشكلٍ فعال لأنها غنية بالدهون، وتجعلها أكثر نعومة، ويُساعد العسل في تبييض البشرة ومنحها الإشراقة والنعومة، وطريقتها كالآتي:

وضع ربع كأس من زبدة الشيا، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي في وعاء والخلط جيّداً، ثم وضع الخليط على البشرة، وتركه لمدة ثلاثين دقيقة، وبعدها غسل البشرة جيّداً بالماء.



خلطة زبدة الشيا وزيت السمسم للتخلّص من التجاعيد في اليدين

تُزيل زبدة الشيا الجلد الميت وتجدد البشرة، كما تحارب الشيخوخة المُبكِرة وتزيل علامات التقدم في السن، ويكسب زيت السمسم البشرة لمعاناً وترطيباً مضاعفاً ومغذّياً ويُعطي البشرة ملمساً مخمليّاً، وطريقتها كالآتي:

وضع ربع كأس من زبدة الشيا، وربع كأس من زيت السمسم في وعاء والخلط جيّداً، ثم وضع الخليط على البشرة وتركه لمدة عشرين دقيقة، وبعدها غسل البشرة جيّداً بالماء.

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فوائد زبدة الشيا الجمالية

زبدة الشيا وفوائدها الجمالية

تعتبرُ زبدة الشيا من أهمّ مستحضرات التجميل، التي كانت تستخدم في القدم ولا زالت تستخدم في الوقت الحالي، نظراً لفوائدها المتعدّدة:

تحتوي زبدة الشيا على العديد من الفوائد الصحية، بالأخص عندما تكون مصحوبة بزيوت ومستخلصات معينة.

تتميّز زبدة الشيا بخصائصها المضادة للالتهابات، واحتوائها على مضادات الأكسدة.

تُكافح زبدة الشيا علامات الشيخوخة؛ بفضل احتوائها على فيتامين E، الّذي يُهدئ البشرة ويُحسّن مرونتها وتجعل البشرة تبدو أكثر شباباً.

تُستخدم زبدة الشيا في كل منتج للعناية بالبشرة، من الشامبو إلى مرطب الشفاه، ويمكن أن تُوفر لك بشرة رائعة.

تُعزّز زبدة الشيا صحة البشرة؛ بسبب احتوائها على فيتامينات A و E، وتحمي البشرة من التلف الناجم عن أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

ثبُتَ أنَّ زبدة الشيا لها تأثير مهدئ على الجلد وإذا كنت تعانين من حب الشباب، فإنَّ زبدة الشيا تقلل الالتهاب والألم، وبالتالي تفتيح بشرتك بشكل طبيعي وتخفيف لون البشرة.

بشكل طبيعي وتخفيف لون البشرة. تحُدّ زبدة الشيا من الأمراض الجلدية الالتهابية، والأضرار الناجمة عن الجذور الحرّة التي تُصيب الجلد والشعر.

تُخلِّص زبدة الشيا من خشونة كعب القدمين واليدين وتنعيمهما.

تقضي زبدة الشيا على البقع الداكنة في البشرة.



زبدة الشيا في سطور

خصائص زبدة الشيا

تُعرف زبدة الشيا على أنّها الدهون المُستخرجة من زيت شجرة الشيا، حيث تنمو شجرة الشيا في أفريقيا الاستوائيّة الشرقيّة والغربيّة، ويتمّ الحصول على زبدة الشيا من خلال أخذ حبتين زيتيتين من بذور شجرة الشيا، ليتمّ إزالة النواة عنهما، وطحنهما إلى مسحوق ناعم، ثمّ يُغلى المسحوق في الماء، حيث يعلو الزبد إلى أعلى الماء، ويصبح صلباً، وتُستخدم زبدة الشيا لعلاج العديد من المشاكل المُختلفة التي تُصيب الجسم، والبشرة على حدٍّ سواء.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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