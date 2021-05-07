الأكريليك أو الجل.. أيهما أفضل لأظافرك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 03:41 مساءً - ظهرت صيحة الأكريليك للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي وكانت عبارة عن قطع بلاستيكية على شكل ظفر لا تفيد صحة الأظافر ولا تبدو طبيعية. أما اليوم فقط تطورت هذه الصيحة وباتت متوافرة بتركيبة مغذية للأظافر وفي الوقت نفسه توفر مظهراً جذاباً وطبيعياً، طبعا اذا حَسُن استخدامها.



رغم أن الأكريليك كان موجوداً منذ عقود، فإن تركيبته حافظت على أساسياتها مع بعض التعديلات من حيث سرعة جفافه وسلاسة امتداده على الظفر.



ما الفرق بين الأكريليك والجل؟

تركيبة الأكريليك أقوى من تركيبة الجل



تعتبر تركيبة الأكريليك أقوى من تركيبة الجل كما أنه أكثر متانة وثباتاً على الأظافر. وبالنسبة إلى من تبحث عن أظافر طويلة ذات شكل مدبّب مع تأثير ثلاثي الأبعاد، فإن الأكريليك هو الخيار الأنسب لها. أما الجل فهو لمظهر طبيعي أكثر وملمس أكثر مرونة. كما أن تطبيق الأكريليك يعدّ أكثر صعوبة لذا لا نجده متوافراً في كل الصالونات بعكس تقنية الجل التي يسهل تطبيقها.



هل الأكريليك مضرّ بالأظافر؟

صيحة الأكريليك



لا يعتبر الأكريليك أكثر ضرراً من مستحضرات تجميل الأظافر الأخرى سواء الجل أو المناكير، ولكن ما يجعله مضراً بالظفر هو عدم تطبيقه بالشكل الصحيح، وعدم إزالته بحرفية. فالبعض يزيل الأكريليك بطريقة تؤدي إلى إضعاف الظفر وتلفه. إلا أن هذه الأضرار موقتة ولا تسبّب مشكلة دائمة.



لماذا تفضل معظم السيدات الجل على الأكريليك؟

تفضل معظم السيدات الجل على الأكريليك



الجل، كما سبق أن ذكرنا، يتميّز بتركيبته المرنة كما أنه يمتد بسهولة على الظفر، ويمنحه مظهراً طبيعياً جداً. أما الاكريليك فيُحدث طبقة سميكة وواضحة. ولكن يبقى الاختيار مرتبطاً بحاجة السيدة وذوقها الخاص.

تابعي المزيد: طريقة تنظيف الوجه بالبخار بهذه الخطوات