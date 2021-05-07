تسريحة الشعر نصف المرفوع للعيد على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 03:41 مساءً - تعد تسريحة الشعر نصف المرفوع إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء عموماً، والنجمات خصوصاً، وعلى رغم أنها ليست بجديدة، إلا أنها من أبرز صيحات الشعر حالياً، وذلك لأسباب عدة، أولاً لأنها تجعل الوجه يبدو مشدوداً ومسحوباً الى الأعلى، وثانياً كونها تناسب مختلف أطوال الشعر، إضافة الى أنه بإمكان المرأة التحكم بالغرة وبأطراف الشعر بما يتلاءم مع شكل الوجه. ولأنها أحد أفضل الخيارات للعيد، نرصد لك مجموعة من تسريحات الشعر نصف المرفوع بأسلوب النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



ياسمين صبري

ياسمين صبري(الصورة من حسابها على إنستغرام)



مؤخراً، أحدثت النجمة ياسمين ضجة بين متابعيها، بسبب نشرها صوراً عدة في حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بتسريحة ذيل الشعر نصف المرفوع، حيث شبهها كثر بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان. هذه التسريحة شبابية وعصرية وتبرز ملامح الوجه، فلا تترددي في اعتمادها للعيد.

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بلقيس فتحي

بلقيس فتحي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



بدورها، اعتمدت النجمة بلقيس فتحي، في الفترة الأخيرة، وبشكل متكرر، تسريحة الشعر نصف المرفوع، فهي تبرز من خلالها جمال شعرها. لذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع للعيد، مع الغرة المسحوبة الى الخلف، والشعر الويفي المنسدل على الظهر، وذلك بأسلوب بلقيس.

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ريا أبي راشد

ريا أبي راشد (الصورة من حسابها على إنستغرام)

المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد، معروفة بإطلالاتها الناعمة، وبإمكانك أن تستوحي منها تسريحة شعر نصف مرفوع أنيقة وجذابة، بحيث تكون مرتكزة على سحب النصف الأمامي من الشعر بالكامل الى منتصف الرأس بأسلوب ذيل الحصان، وتثبيته بخصلة من شعرك تلفينها حول الذيل، مع ترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر بأسلوب الويفي.

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رؤى الصبان

رؤى الصبان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



ولإطلالة ناعمة وجذابة في العيد، بإمكانك أيضاً أن تستوحي إحدى تسريحات الشعر المرفوع الراقية من الإعلامية رؤى الصبان، بحيث تعتمدين فيها الفرق النصفي والغرة المنسدلة بشكل فضفاض نحو الخلف، أما باقي الشعر فاتركيه منسدلاً بأسلوب الويفي على الأكتاف.

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نور الغندور

نور الغندور(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما إذا كنت ترغبين في إطلالة حيوية شبابية، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع بأسلوب الممثلة نور الغندور، بحيث تعتمدين فيها الشعر الويفي في القسم االعلوي والسفلي للشعر، مع سحب الجزء العلوي الى منتصف الرأس وتثبيته بخصلة من شعرك، وترك بعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه.

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شيلاء سبت

شيلاء سبت(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وإذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً أو متوسط الطول كالممثلة شيلاء سبت، بإمكان أن تعتمدي تسريحة الشعر نصف المرفوع التي ترتكز على سحب الغرة الى الوراء بأسلوب فضفاض وتثبيتها بطريقة فوضوية، مع ترك باقي الشعر منسدلاً بأسلوب الويفي.

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ديما الأسدي

ديما الأسدي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



من جانبها، تلهمك الإعلامية وعارضة الأزياء العراقية الشابة ديما الأسدي، إحدى أجمل تسريحات الشعر نصف المرفوع الناعمة، التي تمنحك مظهراً شبابياً رائع الجمال في العيد. اسحبي الجزء الأمامي من شعرك بشكل مشدود ومتقن الى أعلى الرأس، بأسلوب ذيل الحصان، وثبتيه بخصلة تلفينها على الذيل. أما باقي الشعر، فاتركيه منسدلاً على الظهر والأكتاف.

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مهيرة عبد العزيز

مهيرة عبد العزيز(الصورة من حسابها على إنستغرام)



لإطلالة فخمة خلال العيد، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع المزينة بأحد أكسسوارات الشعر المرصعة، وذلك على طريقة الإعلامية مهيرة عبد العزيز، خصوصاً أن أكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها وأنواعها هي من أكثر صيحات الشعر رواجاً في ربيع وصيف 2021.

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