آخر جمعة في رمضان 2021.. أفضل وقت للدعاء وساعة الاستجابة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

لـ يوم الجمعة فضل عظيم طوال أيام السنة، ويزداد ويتضاعف فضل كل العبادات في شهر رمضان الكريم، ويبحث البعض عن الدعاء في أوقات محددة من يوم الجمعة، فهل هناك ساعة استجابة، أو ساعة يفضل فيها الدعاء دون غيرها خاصة في شهر رمضان؟

أفضل وقت للدعاء يوم الجمعة

هناك بعض السنن التي يستحب فعلها يوم الجمعة، وذلك بحسب ما أوضح موقع دار الإفتاء المصرية على الإنترنت، ومن بين تلك السنن ضرورة الغُسل، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف.

ومن السنن المستحبة أيضًا، التماس ساعة الإجابة، إذ ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تباينت آراء العلماء في تحديد هذه الساعة.

ورغم الخلاف حول تحديد موعد هذه الساعة تحديدًا، لكن المثبت أنه في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، ويظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية، فالتقيد بوقت محدد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة، وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقت للإجابة، غير سديد، فينبغي للإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.

وأوضحت أيضًا دار الإفتاء المصرية أيضا، أنه لا بأس بالدعاء عندما يجلس الإمام بين الخطبتين، فهذا الوقت داخل فيما قيل إنه ساعة الإجابة يوم الجمعة، يعني بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، فعلى هذا يكون الدعاء أثناء جلسة الإمام بين الخطبتين مشروعًا لإصابة ساعة الإجابة على رأي، ولا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك أو يتركه، فالمسألة خلافية لا حَجر فيها على رأي بعينه أو قول بذاته.