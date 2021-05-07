أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.. موجودة في البيت بأقل التكاليف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج البشرة الدهينة إلى الترطيب مثل البشرة الجافة والعادية والمختلطة، لذا فإن اتباعك أفضل وصفات لترطيب البشرة الدهنية، يمنح وجهك الإشراق والوهج الذي تتمنيه، وتعج مواقع الإنترنت بأفضل وصفات ترطيب البشرة الدهينة، ولكن يجب عليك معرفة احتياجات بشرتك بعناية فائقة، لمعرفة المناسب لها، وتطبيقه مع الحرص على عمل روتين للبشرة مع وصفات الترطيب المختلفة، الذي يمكن عملها أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، وفيما يلي أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.

كيفية العناية بالبشرة الدهنية

يتضمن اتباع نظام للعناية بـ البشرة الدهنية الكثير من التحديات، يجب أن تحرصي على عدم التسبب في ظهور البثور عن طريق الإفراط في الترطيب أو جعل بشرتك تبدو باهتة من خلال عدم ترطيبها على الإطلاق.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق التوازن المثالي والتأكد من أن نظام العناية بالبشرة الخاص بك جيد.

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أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية

الحليب لترطيب البشرة الدهنية

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي له خصائص مرطبة، كما أنه يساعد في الحفاظ على حاجز البشرة، ضيفي بضع قطرات من عصير الليمون إلى ربع كوب من الحليب الطازج، تخلط جيدا وتوضع على الوجه، يغسل بالماء بعد 10 دقائق. يمكنك عمل تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، فهي من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.

بتلات الورد

تظهر الأبحاث إلى أن مستخلصات بتلات الورد تظهر تأثيرات مضادة للالتهابات على الجلد، تُظهر كل من بتلات الورد وماء الورد تأثيرات تنغيمية وقابضة على الجلد، يمكنك عمل وصفة ترطيب البشرة الدهنية عن طريق أخذ بعض ماء الورد في قدر ويضاف إليه كوبًا من بتلات الورد، يترك ليغلي، يبرد ويصفى المحلول، يضاف إليه جل الصبار، ويوضع كل يوم قبل النوم.

الصبار لترطيب البشرة

لا يرطب الصبار بشرتك فحسب، بل يحميها أيضًا من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

اخلطي ملعقة صغيرة من جل الصبار، واثنين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة كبيرة من الماء.

يذاب الخليط عن طريق وضعه في حمام مائي، يترك ليبرد وتضاف باقي المكونات وتخلط جيدًا، يوضع هذا المرطب على وجهك ورقبتك، كل ليلة قبل النوم.

الليمون والعسل لتطريب البشرة الدهنية

واحدة من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية، هي استخدام العسل والليمون، حيث يعمل الليمون كقابض للمسام، يوعتبر العسل ممتازًا لا يرطب بشرتك فحسب، بل قد يقلل أيضًا من حب الشباب.

اعصري الليمون وأضيفي العسل إليه. اخلطي جيدا وضعيه على وجهك ورقبتك. اغسله بعد 15 دقيقة. تكرر هذه العملية من 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الفراولة لترطيب البشرة

تمتلك الفراولة خواصًا مرطبة يمكن أن تساعد على تقليل فقدان الماء عبر البشرة وتترك بشرتك مغذية ورطبة، فهي واحدة من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.

تهرس 2-3 ثمرات من الفراولة للحصول على عجينة سميكة، تضاف إليها ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة وملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل إلى هذه العجينة واخلطها جيدًا.

ضعي وصفة الترطيب على الوجه والرقبة. تشطف جيدًا بعد 10 دقائق، مرتين في الأسبوع.

زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا له خصائص مطرية ومرطبة، يتم استخدامه في واقيات الشمس والمرطبات بسبب هذه الخصائص.

خذ بضع قطرات من زيت الجوجوبا في راحة يدك. دلكيه بلطف على بشرتك بعد الاستحمام. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الجوجوبا إلى مرطب الوجه الخاص بك وتطبيقه على وجهك ورقبتك بعد الاستحمام، فهو من أفضل وصفات ترطيب البشرة الدهنية.