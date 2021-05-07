تعرف على أعراض الحمل في الأسبوع الأول.. دوار وغثيان وفقدان شهية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص الكثير من الفتيات وخصوصا بعد الفترة الأولى من الزواج على متابعة الحالة الصحية الخاصة بهم، تحسبا لحملهن في تلك الفترة، حتى يتخذن الحذر في حالة إثبات ذلك، وعلى الرغم من أنه يتم التأكد من ذلك من خلال إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة ما إذا كانت الفتاة حامل أم لا، إلا أن هناك أعراض الحمل في الأسبوع الأول من العلامات والمؤشرات التي تستدعي إجراء التحاليل للتأكد.

ونرصد من خلال هذا التقرير أعراض الحمل في الأسبوع الأول منه، حتى تتخذ الفتاة حذرها في الحركة حتى التأكد بإجراء تحليل، وفق موقع healthline، كالتالي:

أعراض الحمل في الأسبوع الاول

ذكر موقع healthline أن هناك أعراض للحمل في الاسبوع الأول، والتي قد تكون مؤشر على الحمل، حتى تتخذ الفتاة حذرها في الحركة، فضلا عن إجراءها التحاليل الطبية للتأكد، والتي جاءت كالتالي:

- تشعر الفتاة بآلام في البطن تشبه آلام الدورة الشهرية، والشعور بتشنجات أسفل البطن، مع الشعور بالانتفاخ.

- تزداد معدل ضربات القلب عن المعدل المعتاد في الوضع الطبيعي.

- يصاحب الحمل ارتفاع في درجة حرارة الجسم الطبيعي عن الحرارة المعتادة.

- تشعر المرأة الحامل بفقدان في الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام، إذ أن ذلك العرض من أهم أعراض الحمل في الأسبوع الأول.

- تنشط لدى المرأة الحامل حاستي الشم والتذوق، إذ يكون لديها إحساس قوي بالرائحة والطعم.

- تشعر المرأة الحامل بشعور شديد بالغثيان عند شم أي من الروائح القوية، ما يجعلها تتجنب شم أي من تلك الروائح، ويعد ذلك من أبرز أعراض الحمل في الأسبوع الأول.

- يصاحب أعراض الحمل في الأسبوع الأول الإحساس القوي بالرغبة في التبول باستمرار.

- زيادة حجم الثديين والشعور بآلام بهما، إذ تشعر المرأة الحامل بتلك الآلام في الاسبوع الأول من حملها.

- الشعور بالحكة في حلمات الثدي مع تغير لونها إلى اللون الداكن، وتعتبر من أبرز أعراض الحمل في الأسبوع الأول.

- الإحساس الدائم بالخمول والرغبة في النوم.