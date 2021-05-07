فستان كشكش لإطلالة أنثوية في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً - تعتبر إطلالة فستان كشكش من أجمل الإطلالات التي تتمتع بطابع أنثوي جذاب، ويمكنك اعتمادها في العيد لتضفي عليك لمسات أنثوية ناعمة لتتألقي في إطلالة أنيقة ومحتشمة في الوقت ذاته، ويمكنك اختيار الفساتين الكشكش المطبعة بالزهور والنقوش المميزة أو ذات الألوان السادة لإطلالة ناعمة وجذابة، وقد لاقت موضة الكشكش رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة نظراً لما تتمتع به أناقة لافتة، إليك أجمل تصاميم فستان كشكش لتستوحي منها الأفكار لإطلالتك القادمة في العيد.

فستان كشكش من توقيع ريم عكرا- الصورة من صفحة ريم عكرا على انستغرام

جربي اعتماد هذا الفستان المطبع بصيحة الكشكش في العيد لإطلالة مفعمة بالأناقة والرقي، حيث يتمتع بمظهر ناعم وبسيط مما يجعله مثالياً لاعتماده أثناء مقابلة الأصدقاء والعائلة في إطلالتك النهارية.

يمكنك اعتماد هذا الفستان الكشكش الأنيق لتتألقي به في العيد، حيث يتمتع بتصميم منسدل ولون أزرق سماوي مناسب للغاية للأجواء الصيفية.

فستان كشكش منسدل بلون فاتح مناسب للأجواء الصيفية



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ولإطلالة لافتة في العيد يمكنك اعتماد هذا الفستان الكشكش متوسط الطول DOUCAN من "دوكان" والذي يتمتع بألوان متداخلة وتصميم فريد، مما يجعله خياراً مثالياً لاعتماده في العيد.

فساتين كشكش من توقيع DOUCAN - الصورة من صفحة DOUCAN على انستغرام

ويمكنك اعتماد تلك الإطلالة الاستثنائية من توقيع دار Miu Miu والتي تتكون من توب مرصع بالأحجار اللامعة وتنورة سوداء بصيحة الكشكش تم تزيين طبقاتها بأقمشة الدانتيل المزخرفة باللون الأبيض، لتحقق تناغماً مميزاً في ألوان الإطلالة لتكتسب طابعاً مبهجاً يناسب أجواء العيد السعيدة، ويمكنك اعتماد هذا الفستان في المنزل لإطلالة جذابة وناعمة تخطف الأنظار.

فستان كشكش مكون من تنورة وتوب مرصع من توقيع Miu Miu- الصورة من صفحة Miu Miu على انستغرام

ولتتمتعي بإطلالة أنثوية فريدة يمكنك اعتماد هذا الفستان المميز من توقيع ريم عكرا، والذي يتسم بتصميمه المنسدل والمزين بصيحة الكشكش، والتي أضفت لمسات ناعمة على الفستان بأكمله، كما أن لونه الساحر سيضفي الإشراقة والتوهج على إطلالتك في العيد، خاصة مع الأحجار المتلألئة المرصعة في الفستان والتي تعطي تأثيراً رائعاً عند تعرضها للإضاءة.

فستان مطبع بصيحة الكشكش يناسب إطلالتك النهارية

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