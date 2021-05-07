أجمل إطلالات أسيل عمران المحتشمة 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً - تعتبر أسيل عمران من الممثلات العربيات اللواتي يتميزن ببساطة إطلالاتهن وبأسلوب أوروبي في مقاربة الموضة فخير الأمور بساطتها وكل ما قلت الزخرفة كلما كان الستايل ناجحاً بالنسبة اليها.

ما الإطلالات الراقية التي ظهرت فيها مؤخراً؟

إخترنا لك تسع إطلالات يستحق التوقف عندها ملياً لتفنيد إطلالة كل منها.

ارتدت طقماً أسود يتألف من سروال من الكريب والبلوزة المزدانة بالكشاكش السوداء. وزينت خصرها بحزام من ديور وانتعلت حذاء ستيليتو أسود وسرحت شعرها ببساطة.

أسيل عمران- الصورة من حسابها على انستغرام

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بدت أسيل صبية يافعة بـ فستانها الزاهي المطبع بالورود والذي يتميز بطول متوسط وانتعلت معه صندلاً بلون النيود.

أسيل في فستان زاهٍ - الصورة من حسابها على انستغرام

تألقت أسيل بـ إطلالة عصرية مستوحاة من البيجاما ستايل إذ ارتدت سروالاً مطبعاً من الحرير مزداناً بالساتان الأحمر عند أطرافه، مع قميص مماثل وانتعلت حذاء رمادياً عاياً. كما حملت بيدها حقيبة رمادية صغيرة.

أسيل في طقم من الحرير- الصورة من حسابها على انستغرام

واختارت أسيل عمران هذا اللوك الرومنسي الحالم الذي هو عبارة عن فستان بلون الباستيل الزهري المزدان بتخريم أسود وحملت معه حقيبة سوداء. أما شعرها فتركته منسدلاً على كتفيها مع مكياج بسيط.

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أسيل عمران - الصورة من حسابها على انستغرام

بدت أسيل رائعة بمعطف من الترتان باللونين الأسود والأبيض ونسقت معه فستاناً أسود مع جزمة جلدية سوداء عالية وحملت حقيبة بطابع فنتدج.

أسيل عمران- الصورة من حسابها على انستغرام

اختارت اسيل إطلالة صفراء من كارولينا هيريرا تتمثل في سروال من الغيبور مع قميص حريري وحملت حقيبة خضراء من سيلين.

أسيل عمران- الصورة من حسابها على انستغرام

وقد أحببنا إطلالتها الخضراء بلون العشب فقد ارتدت فستاناً من الحرير الأخضر المنقط بالأبيض من ميوميو يزدان بياقة مدرسية وانتعلت جزمة جلدية ووضعت نظارات كبيرة سوداء.

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أسيل عمران- الصورة من حسابها على انستغرام

وقد لفتتنا إطلالة أسيل بفستان من الحرير الأحمر مع سترة مطبعة برسوم زاهية باللونين الأبيض والأحمر وهو لوك أنثوي بامتياز. وانتعلت حذاء بلون البيج.

- الصورة من حسابها على انستغرام

أما الإطلالة الأوروبية النفحة فسجلتها اسيل عندما ارتدت تنورة منفوخة بثنيات بيضاء مع سترة جلدية قصيرة ضيقة وحملت حقيبة من بولغاري. وانتعلت حذاء زيتونياً بتصميم Tstrap يلتف حول كاحليها.

أسيل عمران- الصورة من حسابها على انستغرام

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