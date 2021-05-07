سمية الخشاب: اتفاجئت إن محمد رمضان شالني.. قولتله «أنا تقيلة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل مشهد فرح «حلاوتهم» في مسلسل «موسى» الذي لاقى تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور طليقها الفنان أحمد سعد، في المشهد، بعدما جمعتهما العديد من المشاكل التي وصلت إلى ساحات المحاكم.

وتحدثت «سمية» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» عبر شاشة القناة الأولى المصرية، أن المشهد جرى تصويره بشكل عفوي وطبيعي قائلة «الفرح اتعمل صح أوي.. وكل حاجة كانت حقيقية أوي وحسيت دا فعلًا عشان كدا كتبت أني حسيت أني عروسة بجد.. والأداء كان عالي جدًا.. وكان رمضان بيشيلني واتفاجئت بدا وقلتله يبني أنا تقيلة الله يهديك.. وفجأة راح شايلني المشاهد كلها عفوية».

وعن وجود طليقها الفنان أحمد سعد في المشهد، قالت إن الفنان محمد رمضان عرض عليها الأمر في الأول وأنها على الفور رحبت بذلك «كلنا رزقنا النجاح وده رزق أحمد سعد.. ورمضان قالي فكري في الأمر تاني قولتله أنا مبرجعش في كلمتي، وأنا مسامحة أحمد سعد وحسيت إن الفرح بجد».

تفاصيل المشهد المثير للجدل

وكشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل حلقة اليوم من مسلسل موسى، إذ يتزوج من الفنانة سمية الخشاب «حلاوتهم»، وحملت الصور التي نشرها لجمهوره مفاجأة، بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدان في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتدي جلبابا من اللون الأسود.

مسلسل موسى

ومسلسل «موسى» من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.